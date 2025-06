Partager Facebook

Enzo, 16 ans, est apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. C’est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu’Enzo va entrevoir un nouvel horizon.

Disons-le d’emblée « Enzo » est une merveille de film. Film d’apprentissage, il brosse le portrait d’un adolescent qui se cherche. Présenté à la Quinzaine des cinéastes, ce drame a été co-réalisé par Laurent Cantet décédé le 25 avril 2024 (et dont c’était l’ultime film) et Robin Campillo qui a pris le relai. Une œuvre à la fois puissante et sensible, sensuelle et sociale à voir de toute urgence !

Enzo

Un film de Laurent Cantet, Robin Campillo

Avec Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez

Distributeur : Agora Films

Durée : 102 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 18 juin 2025