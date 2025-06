Partager Facebook

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser !

Cette comédie romantique avec les humoristes Baptiste Lecaplain et Alison Wheeler en tête d’affiche nous donne envie de rejoindre nous aussi le Palais des Papes en plein cœur de l’été. Entre coup de foudre, mensonges, quiproquos, réflexion sur le métier d’acteur et critiques d’un certain snobisme dans le milieu du théâtre, le film a remporté trois prix (dont le Grand Prix du Jury) lors du dernier Festival du film de l’Alpe d’Huez. Pour son premier-long métrage, Johann Dionnet s’est inspiré de sa propre expérience de comédien dans le Off du Festival.

Avignon

Un film de Johann Dionnet

Avec Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem, Johann Dionnet

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1h43

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 18 juin 2025