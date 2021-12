Gaming, les sorties de la semaine

Partager Facebook

Il fait froid, la neige est là et on est reparti dans la période de l’avent. C’est aussi l’occasion de faire le point sur les sorties de la semaine…

Enfin un peu de sang neuf en cette période un peu plus calme. Au menu, on retrouve Master Chief dans Halo Infinite qui arrive sur PC et Xbox. On a également droit à une extension de FF14 ainsi que, entre autres, un remaster de Sam & Max. Pour le reste, on vous laisse avec la liste exhaustive habituelle des sorties de la semaine:

Lundi 6 décembre

Castle of Shikigami 2 | PC

Crimzon Clover: World EXplosion | PC

Spellforce 3 Reforced | PC

Shadow Tactics: Blades of the Shogun–Aiko’s Choice | PC

This Is The President | PC

Mardi 7 décembre

Wolfstride | PC, Mac

Twelve Minutes | PS5, PS4, Switch

FFXIV: Endwalker (Expansion) | PS5, PS4, PC, Mac

Rune Factory 4 Special | PS4, Xbox One, PC

Heavenly Bodies | PS5, PS4, PC, Mac

Ever Forward | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

White Shadows | PS5, Xbox Series X/S, PC

Yui-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale | Switch

Beyond a Steel Sky | Switch

9-Ball Pocket | Switch

Love 3 | Switch

Space Warlord Organ Trading Simulator | PC

Thunder Tier One | PC

Mercredi 8 décembre

Halo Infinite | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Transient | PS4, Xbox One, Switch

Sam & Max: Beyond Time and Space: Remastered | Xbox One, Switch, PC

Ball Lab | Switch

Jeudi 9 décembre

Monster Rancher 1 & 2 DX | Switch, PC, iOS

Monopoly Madness | Xbox One, PS4, Switch, PC

Loop Hero | Switch

Wythcwood | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Mini Madness | Xbox One

After The Fall | PS4, PC

Antarctica 88 | Xbox One

Super Impossible Road | Switch

Kubinashi Recollection | Switch

RICO: London | Switch

Stuffed | PC

Vendredi 10 décembre