Samsung Galaxy S23 FE disponible dès maintenant dans les magasins suisses

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le nouveau Galaxy S23 FE est désormais disponible en Suisse. Le smartphone séduit par son design durable, ses performances avancées et ses fonctionnalités innovantes en matière de caméra et d’audio.

Samsung a élargi sa gamme FE avec le Galaxy S23 FE, disponible dès maintenant en Suisse. Le Galaxy S23 FE mise toujours sur le design iconique de la série S, avec une caméra flottante, une surface de haute qualité et un écran plus fin, protégé par la classe de protection contre l’eau et la poussière IP681. En outre, le Galaxy S23 FE se distingue par l’utilisation de matériaux recyclés et d’emballages durables qui se distinguent par leur longévité et leur fonctionnalité.

L’appareil photo du Galaxy S23 FE capture des détails nets dans chaque scène grâce à un objectif haute résolution de 50 mégapixels et un zoom optique triple, tandis que la fonction Nightography permet de prendre des photos claires dans l’obscurité. Avec la stabilisation d’image numérique avancée (VDIS), il est également possible de prendre des photos calmes en déplacement avec l’appareil photo principal avec stabilisateur d’image optique (OIS).

Quand il s’agit de créer le contenu parfait, le Galaxy S23 FE se mue en un studio d’édition mobile. En mode Pro, la vitesse d’obturation, l’ouverture et la valeur ISO peuvent être ajustées manuellement et les préréglages individuels peuvent être facilement sauvegardés dans l’application Camera Assistant2.

De plus, le puissant processeur du Galaxy S23 FE permet de jouer et de diffuser rapidement. La batterie de 4’500 milliampères-heure s’adapte intuitivement, économise de l’énergie et se recharge en seulement 30 minutes de 0% à 50%3 avec un adaptateur de 25 watts. Cette performance s’affiche sur l’écran lumineux et extrêmement plat de 6,4 pouces4 Dynamic AMOLED 2X. La technologie Vision Booster du Galaxy S23 FE détecte automatiquement les conditions d’éclairage claires et garantit une visibilité optimale du contenu sur l’écran, même dans des conditions d’éclairage exigeantes – une caractéristique semblable à celle des modèles phares.

Disponibilité et prix

La série Galaxy S23 FE est disponible en Suisse dès maintenant à partir de 649 francs (prix de vente conseillé) dans les couleurs menthe, crème, graphite et lilas. Indigo et Tangerine sont en outre disponibles en exclusivité sur Samsung.com.

1 Évaluation IP68 : étanche à la poussière et à l’eau en cas d’immersion permanente à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes et uniquement dans de l’eau claire. Pas de protection en cas d’eau salée et d’autres liquides, en particulier l’eau savonneuse, l’alcool et/ou les liquides chauffés. Après avoir été mouillé, rincer/sécher les résidus. Ne convient pas pour une utilisation à la plage ou dans la piscine.

2 Disponible en téléchargement dans le Galaxy Store. La date de disponibilité peut varier en fonction du marché, du modèle et de l’opérateur.

3 Adaptateur secteur 25 watts disponible séparément. La vitesse de charge rapide dépend de l’état de la batterie et d’autres facteurs ; utiliser uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung ; ne pas utiliser de chargeurs ou de câbles usés ou endommagés ; des chargeurs ou des câbles incompatibles peuvent provoquer des blessures graves ou endommager l’appareil.

4 Les dimensions de l’écran sont en diagonale. La zone réellement visible est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.