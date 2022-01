EVE Online x Doctor Who : bouleversez l’équilibre des forces avant la Grande Guerre du Temps

CCP Games et BBC Studios propulsent les Daleks en plein cœur de New Eden avec l’événement EVE Online x Doctor Who ! Interstellar Convergence est la première collaboration majeure pour le MMO galactique légendaire.

Quand : du jeudi 13 janvier au mardi 1er février

du jeudi 13 janvier au mardi 1er février Quoi : les joueurs d’EVE Online doivent récupérer des artefacts de la Grande Guerre du Temps de Doctor Who pour accéder à un espace Gallifreyan. Une fois là-bas, les Capsuliers affronteront les Daleks pour bouleverser l’équilibre des forces avant la bataille légendaire du docteur britannique.

les joueurs d’EVE Online doivent récupérer des artefacts de la Grande Guerre du Temps de Doctor Who pour accéder à un espace Gallifreyan. Une fois là-bas, les Capsuliers affronteront les Daleks pour bouleverser l’équilibre des forces avant la bataille légendaire du docteur britannique. Pourquoi : les joueurs d’EVE Online débloquent des récompenses thématiques limitées dans le temps qu’ils pourront ramener à New Eden (cosmétiques, boosters et plus)

les joueurs d’EVE Online débloquent des récompenses thématiques limitées dans le temps qu’ils pourront ramener à New Eden (cosmétiques, boosters et plus) Comment : les Whovians qui s’aventurent dans New Eden pour la première fois sont invités à consulter cette vidéo tutoriel pour se familiariser avec l’univers d’EVE ainsi qu’avec l’événement Interstellar Convergence.

EVE Online est célèbre pour les nombreux records de ses batailles intergalactiques : la Grande Guerre du Temps se marie donc parfaitement avec les joutes iconiques de l’illustre MMO spatial.

EVE Online a connu une croissance phénoménale au fil de ses 18 ans d’histoire(s), jusqu’à atteindre plus de 24 millions d’utilisateurs actifs en 2021. CCP a récemment repensé entièrement l’expérience de ses nouveaux joueurs : le moment est idéal pour rejoindre New Eden et forger sa propre destinée stellaire !