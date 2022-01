Mushroom Wars 2 est désormais disponible sur consoles

Partager Facebook

Le jeu de stratégie de Zillion Whales et MY.GAMES arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series

Doté d’une interface modernisée et adaptée aux consoles actuelles, Mushroom Wars 2 invite les joueurs à découvrir une campagne solo intense et à participer à des batailles entre quatre généraux fongiques et leurs armées à chapeaux.

Pour l’emporter, les joueurs devront mettre à profit leurs réflexes, leur sens de la stratégie, et leur capacité à gérer plusieurs milliers d’unités à la fois. Ils devront choisir un héros pour diriger leur armée, et prendre le contrôle du champ de bataille dans une variété de modes de jeu.

Mushroom Wars 2 propose une douzaine de héros uniques ainsi que quatre tribus combattantes : les Shrooms, les Proteus, les Shii’Moris, et les Grims. Chaque héros est adapté à un style de jeu particulier et dispose de compétences spéciales. Plus de quatre-vingt cartes sont disponibles en multijoueur et peuvent devenir le théâtre de batailles en ligne ou en local. Enfin, la campagne scénarisée se compose d’une centaine de niveaux.

Un RTS avec des parties courtes et des milliers de soldats champignons

Des modes de jeu compétitifs et en coopération pour quatre joueurs, dont des batailles par équipes de deux

Une campagne solo scénarisée avec des batailles épiques contre de redoutables adversaires

De puissants héros capables de renverser le cours de la bataille grâce à leurs capacités

Une interface modernisée et des contrôles intuitifs pour maîtriser aisément de grandes armées

Une grande variété de cartes et de terrains

Des ligues, des parties classées, un système de replay et mode spectateur pour les joueurs les plus compétitifs