SNK VS. CAPCOM: CARD FIGHTERS’ CLASH est désormais disponible sur Nintendo Switch !

Sorti à l’origine en 1999 sur NeoGeo Pocket Color, ce jeu de cartes voit s’affronter les héros de SNK et les légendes de CAPCOM

SNK VS. CAPCOM: CARD FIGHTERS’ CLASH est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 7,99 €.

À l’époque, SNK VS. CAPCOM: CARD FIGHTERS’ CLASH est sorti en deux éditions : la version SNK Cardfighters’ et la version CAPCOM Cardfighters’. Désormais, les deux jeux sont combinés en un seul titre, pour permettre aux fans de collecter toutes les cartes ! Les icônes de SNK comme Terry, Nakoruru et Marco affrontent les légendes de CAPCOM telles que Ryu, Chun-Li et Mega Man dans ce jeu de cartes dément. Le titre comporte 300 cartes au total, illustrant les combattants de SNK et de CAPCOM qui apparaissent sous la forme de carte de personnage pour la bataille, et de carte d’action pour le soutien durant le combat. Les joueurs peuvent construire leur deck et échanger des cartes entre les versions SNK et CAPCOM. Ils ont même la possibilité d’utiliser les données de sauvegarde individuelles pour faire s’affronter les deux versions.

Le jeu permet de passer de la version SNK Cardfighters’ à la version CAPCOM Cardfighters’ à n’importe quel moment, mais chaque version dispose de ses propres données de sauvegarde. Les joueurs peuvent également naviguer de la version anglaise à la version japonaise à tout moment, qui entraînent aussi des données de sauvegarde séparées. Les échanges entre la version anglaise et la version japonaise ne sont pas possibles.