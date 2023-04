Événement Unbox & Discover 2023 : Samsung présente le facteur Wow dans sa gamme de téléviseurs et de barres de son 2023

Partager Facebook

Samsung a présenté son portefeuille actuel de produits TV et de barres de son lors de l’événement virtuel Unbox & Discover. Conformément au concept « Screens Everywhere, Screens for All », Samsung peut proposer des technologies TV adaptées aux styles de vie et aux besoins individuels des utilisateurs. Avec les Neo QLED TVs en 4K et 8K, les Samsung OLED TVs ou les modèles lifestyle comme The Frame, les utilisateurs peuvent s’attendre à une qualité d’image convaincante et proche de la vie. L’enregistrement de l’événement est désormais disponible sur différents canaux.

« Chez Samsung, nous sommes convaincus que la technologie doit enrichir et améliorer la vie de tous, et non la compliquer », a déclaré Jong-Hee (JH) Han, Vice-président, CEO et Directeur de la division DX (Device eXperience) de Samsung Electronics. « En choisissant un TV Samsung, les utilisateurs pourront vivre une expérience exceptionnelle, tout en sélectionnant un fabricant soucieux de réduire son empreinte environnementale. »

De nouveaux écrans premium pour des expériences Premium

Cette année, Samsung a conforté sa place de leader sur le marché mondial des téléviseurs1 pour la 17e année consécutive. Ce résultat est le fruit de la volonté sans cesse renouvelée du groupe de proposer une expérience visuelle ultime et un design répondant spécifiquement aux attentes et besoins de l’utilisateur.

Les Neo QLED 2023 proposent une qualité d’image et un design exceptionnel, ainsi qu’une connectivité fluide et un son immersif et puissant. Les utilisateurs peuvent aussi profiter de leurs contenus préférés en 8K, y compris sur YouTube. Grâce à l’Attachable Slim One Connect Box2, qui relie téléviseur et Box via un seul câble, fini les enchevêtrements.

La nouvelle gamme OLED de Samsung a également bénéficié d’évolutions importantes. C’est notamment le cas du Neural Quantum Processor 4K, qui utilise l’IA avancée afin d’optimiser des images de plus faible résolution afin de faire ressortir le moindre détail et garantir une expérience visuelle incroyable. La gamme dispose également d’un son immersif, grâce au Dolby Atmos sans fil et à la technologie Object Tracking Sound+ (OTS+)3, qui analyse le contenu de l’image afin de diffuser le son en fonction de l’action qui se déroule à l’écran, pour un rendu sonore encore plus réel. Ces fonctionnalités sont disponibles sur les modèles S95C et S90C. Le S95C est également équipé du boîtier Attachable Slim One Connect et d’un Brightness Booster pour une luminosité encore meilleure.

Les amateurs de divertissement et de gaming pourront profiter de la large gamme de services Samsung, à l’image de Samsung TV Plus. Préinstallé sur tous les Smart TV de la marque, Samsung TV Plus offre un accès gratuit à plus de 90 chaînes et à des milliers de contenus (émissions, films et séries, sport, musique) en VOD.

L’intelligence artificielle et le nouveau processeur optimise le rendu des images et des sons de basse qualité, tandis que la technologie Q-Symphony4 permet d’associer les haut-parleurs des téléviseurs et des barres de son compatibles pour diriger avec précision chaque effet sonore et parfaire l’immersion.

Des avancées majeures visant à limiter l’impact sur l’environnement

Unbox & Discover présente les progrès réalisés par Samsung pour atteindre les objectifs présentés dans le cadre de sa stratégie environnementale e visant notamment à limiter l’impact du cycle de vie de ses produits sur l’environnement.



Les gammes 2023 de TV (ainsi que les télécommandes), de moniteurs et de solutions d’affichage dynamique intègrent en partie des matériaux recyclés. Les produits sont livrés dans des emballages dont la production utilise moins d’encre et d’agrafes. La télécommande solaire SolarCell, qui équipe l’ensemble de la gamme TV 2023 de Samsung, ne nécessite pas de pile pour l’alimenter, puisqu’elle se recharge grâce à la lumière et aux ondes radio émises par les routeurs Wi-Fi (2,4 Ghz)5. Les utilisateurs peuvent également activer le mode AI Energy via leur téléphone ou leur téléviseur pour surveiller leurs habitudes et niveaux de consommation d’énergie.

Une connectivité à la portée de tous

Tous les téléviseurs Samsung embarquent SmartThings6, qui permet de connecter facilement les appareils et les équipements de la maison, qu’il s’agisse de produits de l’écosystème Samsung, ou de partenaires. Grâce à la Home Connectivity Alliance, SmartThings est en effet compatible avec les produits d’un grand nombre de fabricants tiers, pour une praticité et une connectivité démultipliée. SmartThings est conçu pour être parfaitement sécurisé : la solution Samsung Knox Vault stocke les données sensibles des utilisateurs (codes PIN, clés de sécurité IoT, etc.), sur une puce séparée, empêchant ainsi les accès non autorisés.



L’événement Unbox & Discover est maintenant disponible sur Samsung TV Plus et sur YouTube.