EA SPORTS FC dévoile son identité

La nouvelle marque fait son apparition autour de plus de 100 matches à travers le monde du football à partir de demain. Les fans peuvent s’enregistrer dès aujourd’hui pour en apprendre plus sur le futur du football interactif avec des informations détaillées sur le produit à venir dès le mois de juillet.

FC sera la plateforme d’EA SPORTS pour créer, innover et faire croître de nouvelles expériences de football en connectant des centaines de millions de fans à travers les produits console, mobile, online et esports.

​Rejoignez le Club. Abonnez-vous à easports.com/fc

​Dans les prochains jours, la marque EA SPORTS FC va faire son apparition autour de plus de 100 matches à travers les plus gros championnats du monde entier. Les fans de football vont découvrir la nouvelle identité de marque pour la première fois via les partenaires d’EA SPORTS tels que la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la WSL, la NWSL CONMEBOL et d’autres. Des voix à travers le monde entier vont rejoindre EA SPORTS pour débuter une nouvelle ère du jeu, avec plus de cent championnats, équipes, marques et athlètes qui partageront le logo EA SPORTS FC à travers leurs plateformes aujourd’hui.

​Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC, déclare : « Il s’agit du début de l’histoire d’EA SPORTS FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d’histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l’emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA SPORTS FC sera un symbole du sport, un symbole d’innovation et de changement et nous sommes ravis d’en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet. »

​Le design de la nouvelle marque prend directement pour inspiration le beau jeu ainsi que d’une forme majeure présente dans la culture du football et qui représente ce sport dans de multiples dimensions : le triangle. Des techniques de passe aux combinaisons sur coups de pied arrêtés, cette forme a également été inscrite dans l’ADN des expériences de football EA SPORTS durant des décennies, depuis les angles isométriques du premier jeu en version 8-bit et des polygones triangulaires qui composent chaque pixel des principaux jeux modernes, ainsi que le symbole d’indication du joueur qui apparaît au-dessus de chaque athlète dans chaque match.

​EA SPORTS a défini le football interactif durant 30 années et a construit une communauté du football mondial de plus de 150 millions de personnes à travers différentes plateformes – une communauté que EA SPORTS FC va désormais continuer à faire grandir au côté de partenaires qui partagent un objectif commun de mettre le fan au centre du football. Façonné sur une base d’inclusivité et d’innovation, les fans pourront faire l’expérience d’une authenticité sans rival avec accès à plus de 19,000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues, et avec le soutien de plus de 300 partenaires du football mondial qui vont permettre un développement dans de nouveaux endroits à la fois autour du football féminin et du football amateur.

​Les fans peuvent s’enregistrer sur easports.com/fc pour Rejoindre le Club et être l’un des premiers à en savoir plus et recevoir des détails sur le produit à partir de juillet.