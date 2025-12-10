Explorez Extra Illumis et découvrez de nouvelles Méga-Évolutions dans ce contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A

Partager Facebook

Dans Méga-Dimension, les Dresseurs et Dresseuses enquêtent sur les failles extradimensionnelles qui sont apparues à Illumis. Cette quête les conduira à Extra Illumis, une zone récemment découverte qui semble étroitement liée à ces phénomènes. Pour explorer cette dimension mystérieuse, les joueurs et joueuses pourront compter sur l’aide d’Anya, une cuisinière de talent dont la spécialité est la préparation de Donuts, ainsi que de son partenaire Hoopa, le Pokémon fabuleux. Extra Illumis abrite des Pokémon que l’on ne trouve habituellement pas à Illumis. Certains auraient même surpassé la limite du niveau 100 pour atteindre des niveaux extradimensionnels ! D’autres personnages, tels que Cornélia et les membres de la Team MZ, prendront part à cette aventure dans le but de percer le secret qui entoure l’origine d’Extra Illumis et de remédier à ses effets sur la ville.

À mesure qu’ils avanceront dans l’intrigue de Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, les joueurs et joueuses auront l’occasion de croiser des Méga-Évolutions récemment découvertes, notamment les nouvelles formes électrisantes de Raichu, Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y, ainsi que les formes méga-évoluées d’Éoko, Glaivodo, Zeraora et Lucario, pour n’en citer que quelques-unes.

Il est nécessaire de posséder le jeu Légendes Pokémon : Z-A ou Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition pour accéder au contenu additionnel Méga-Dimension, qui est vendu séparément. Ce contenu téléchargeable permettra aux joueurs et joueuses de poursuivre l’aventure aux côtés de la Team MZ une fois le scénario principal de Légendes Pokémon : Z-A terminé.