L’ascension des ninjas débarque dans LEGO Fortnite Odyssey

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En prévision du 15e anniversaire de LEGO NINJAGO l’année prochaine, NINJAGO : L’ascension des ninjas arrive dans LEGO Fortnite Odyssey le 11 décembre. Cette mise à jour majeure du contenu d’Odyssey apporte une nouvelle île NINJAGO, de nouvelles armes telles que le Nunchaku et les Shurikens, des ennemis redoutables à combattre et bien d’autres choses à explorer pour les joueurs.