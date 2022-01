Farming Simulator 22 dépasse la barre des 3 millions de copies vendues !

Partager Facebook

Pour accompagner cette annonce, le quatrième épisode du podcast français dédié au jeu « Cultivez les bons moments » est disponible.

Le jeu a recueilli des retours positifs de la part des joueurs et de la presse. A cette occasion, GIANTS Software a réalisé un accolades trailer qui résume les critiques positives des médias à travers le monde.

Un lancement mondial réussi

« J’aimerais remercier notre communauté composée de nos modeurs, influenceurs, joueurs, partenaires et de tous ceux qui ont joué un rôle en soutenant notre écosystème florissant » déclare Christian Ammann, PDG de GIANTS Software. « Nous sommes impatients d’établir de nouveaux projets et opportunités en 2022, avec du contenu inédit pour accroître l’expérience Farming Simulator 22 ».

Plus de contenu pour enrichir le jeu

Le season pass « Year 1 » permettra de développer le jeu en y ajoutant des packs de contenu inédits, ainsi qu’une extension. De plus, des mises à jour gratuites seront également disponibles. La première qui comprend 3 nouvelles marques et 16 machines est d’ores et déjà téléchargeable.

Le quatrième épisode du podcast « Cultivez les bons moments » consacré à la culture de l’olive dans la région PACA est disponible

Dans ce quatrième épisode de « Cultivez les bons moments », En3rgie5 rencontre Laurent Bélorgey, producteur d’olives dans la Vallée des Baux de Provence. Au programme : découverte de l’exploitation familiale, de la culture de l’olive et du métier d’oliveron !