Road to Weird West : combats, infiltration et pouvoirs sont à l’honneur en vidéo

Weird West sortira le 31 mars prochain sur PC, PlayStation et Xbox. L’action RPG immersive sim signé Devolver Digital et WolfEye Studios s’offre une troisième vidéo « Road to Weird West » dans laquelle le Creative Director Raf Colantonio parle en détails des mécaniques de combats et d’infiltration, mais aussi des pouvoirs spéciaux disponibles dans le jeu.

Vous pouvez précommander Weird West sur Steam dès maintenant. Le jeu sera également disponible sur le Game Pass le jour de la sortie, sur PC et Xbox.