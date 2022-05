Farming Simulator 22 présente son pack Kubota

Partager Facebook

le pack Kubota dans Farming Simulator 22, qui introduira la multinationale Kubota, originaire d’Osaka au Japon. Ainsi, 11 nouveaux véhicules et outils seront disponibles.

Le Pack Kubota, également compris dans le Season Pass « Year 1 », sortira sur PC et consoles le 28 juin 2022 en version numérique, mais également en physique sur PC seulement.

La Kubota M8

Dans le pack, les joueurs peuvent retrouver la Kubota M8, le tracteur Kubota le plus gros à ce jour. Avec sa cabine spacieuse et la possibilité de voir tout autour de soi afin de surveiller les champs, ce tracteur promet aux fermiers virtuels la meilleure place au sein de leur exploitation.

De plus, les tracteurs M5, M6 et M7 sont également de la partie, ainsi que des chargeuses compactes et des véhicules utilitaires afin de gérer des tâches agricoles quotidiennes telles que le chargement et le transport de biens avec des outils modernes, polyvalents et puissants.

Avec deux véhicules utilitaires comme le rapide et agile Sidekick et le polyvalent et durable RTV-X1140, les joueurs peuvent rapidement livrer leurs produits ou parcourir leurs terres. De nouvelles tenues sont également ajoutées. Ainsi, ils peuvent se vêtir d’habits issus de la marque Kubota afin de montrer leur affiliation.

Une sortie physique en France

Disponible numériquement dès le 28 juin 2022, le pack Kubota sera également proposé en version physique sur PC en France, Allemagne et Royaume-Uni.

Farming Simulator 22 est d’ores et déjà jouable sur PC, Mac, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et Stadia.