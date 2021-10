Le jeu Super Robot Wars 30 est disponible

Partager Facebook

Rejoignez le combat avec le jeu vidéo SUPER ROBOT WARS 30, un nouveau RPG tactique qui rassemble des personnages et des robots issus de différents animes de mecha unis pour combattre leurs ennemis communs.

Profitez d’une expérience de jeu unique réunissant toutes les plus grandes stars des animes mecha, des animations d’attaque bourrées d’action et la possibilité d’améliorer vos robots et vos pilotes préférés.

Combattez vos ennemis grâce à 5 nouvelles franchises de robots populaires qui arrivent pour la première fois dans le jeu SUPER ROBOT WARS : The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman’, ’The Brave Police J-Decker’, ’Knight’s & Magic’, ’Mazinkaiser (INFINITISM)’, ’SSSS.GRIDMAN’, pour un total de plus de 20 séries* représentées dans le jeu.

En novembre, le 1er DLC ajoutera 4 nouvelles séries : Super Electromagnetic Machine Voltes V, Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack Beltorchika’s Children, Sakura Wars Series, Super Robot Wars OG series (RyuKoOh/KoRyuOh).

3 nouvelles séries seront disponibles en décembre via un second DLC : Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, ULTRAMAN, Super Robot Wars OG series (Alteisen Riese/Rein Weissritter).

SUPER ROBOT WARS 30 est disponible sur PC via STEAM.