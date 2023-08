FATAL FURY: City of the Wolves se dévoile dans un nouveau teaser

SNK CORPORATION a profité de l’EVO pour dévoiler une multitudes d’informations sur ses jeux et productions à venir dont le très attendu jeu de combat FATAL FURY: City of the Wolves !

Le nouvel opus de la franchise FATAL FURY dévoile son titre

La série FATAL FURY est née en 1991 et a été le fer de lance du boum des jeux de combat qui a secoué les années 90. SNK a l’honneur d’annoncer que le prochain titre de la franchise, premier ajout depuis GAROU: MARK OF THE WOLVES en 1999, sera nommé « FATAL FURY: City of the Wolves » ! Le nouveau teaser met en scène Rock Howard et Terry Bogard, chouchous des fans, et comprend également les voix de certains personnages familiers. Davantage d’informations seront dévoilées ultérieurement. La légende perdure !

SNK CORPORATION a également profité de l’EVO pour annoncer l’arrivée de Najd en tant que personnage en DLC pour THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV) le 8 août. Un autre personnage en DLC, Duo Lon, sera disponible cet automne, laissant entrevoir l’avenir du jeu.

La nouvelle combattante Najd débarque le 8 août

La mystérieuse Najd est le cinquième personnage en DLC à rejoindre la Saison 2 de KOF XV. Vêtue d’une abaya traditionnelle qui lui confère ses pouvoirs spéciaux, elle s’apprête à faire son entrée tant attendue dans l’arène de KOF XV.

Duo Lon réveillera les morts cet automne

Ce formidable assassin Hizoku a fait sa première apparition dans THE KING OF FIGHTERS 2003, où il combattait au côté d’Ash Crimson au sein de la Team Héros. Acteur important de la « Saga Ash », Duo Lon rejoindra KOF XV cet automne ! ​

La Saison 2 de KOF XV rassemblera sept personnages en DLC

La Saison 2 de KOF XV comprend sept personnages en DLC, dont Goenitz qui est disponible gratuitement. La sortie de Duo Lon sera accompagnée par des améliorations du roster existant. KOF XV poursuit son évolution !

KOF XV est à – 75% ! Les jeux de combat SNK sont en solde sur Steam

Les jeux de combat SNK sont actuellement en solde sur Steam jusqu’au 17 août à 19h00, avec des promotions allant jusqu’à – 85%. Les principales promotions sont :