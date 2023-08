Goldorak revient avec une nouvelle série d’animation par Manga Productions

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Manga Productions et Dynamic Planning ont officialisé le teaser officiel de la nouvelle série animée « Goldorak U ». Le nouvel animé fait son retour avec un tout nouveau logo et de nouvelles caractéristiques distinctes pour les personnages principaux. La sortie de la nouvelle série animée « Goldorak U » est prévue pour l’année prochaine sur différentes plateformes.

Le teaser officiel a été projeté lors du festival AkibaDaisuki à Tokyo et a eu des retours positifs de la part du public. Des membres éminents de la communauté de l’animé et du manga étaient présents, tels que :

M. Go Nagai, Mangaka

M. Ichinao Nagai, Producteur Exécutif de Dynamic Planning

M. Mitsuo Fukuda, Réalisateur

M. Yoshiyuki Sadamoto, Concepteur de personnages

M. Ichiro Okouchi, Scénariste

Dr. Essam Bukhary, PDG de Manga Productions

Le teaser officiel sera diffusé aujourd’hui sur les écrans de la scène de Japamura sur le Riyadh Boulevard dans le cadre de l’événement Gamers8. Le teaser officiel est disponible dès maintenant sur les comptes officiels de « Goldorak U » via @GrendizerAnime.

Dr. Essam Bukhary, PDG de Manga Productions, a déclaré : « le retour de la série bien-aimée « Goldorak » est une nouvelle passionnante pour les fans de séries animées du monde entier. Nous sommes fiers de distribuer cette série, qui a une histoire riche et une base de fans incroyable. En étroite collaboration avec Dynamic Planning, nous souhaitons faire découvrir « Goldorak U » à la fois aux fans de longue date mais également à la nouvelle génération de téléspectateurs. »

Abdulaziz Alnaghmoosh, directeur de la distribution, du marketing et du développement commercial chez Manga Productions, a ajouté : « L’arrivée de « Goldorak U » représente une étape importante dans la distribution mondiale d’animé. En tant que distributeur de cette série, Manga Productions met en évidence la diversification et l’expansion de l’industrie de l’animé ».

Le teaser officiel de « Goldorak U » a révélé le casting, qui comprend M. Go Nagai, le mangaka et créateur de « Goldorak », le réalisateur M. Mitsuo Fukuda, connu pour son travail sur « Mobile Suit Gundam SEED », et le concepteur de personnages M. Yoshiyuki Sadamoto, qui a travaillé sur « Neon Genesis Evangelion » et « Summer Wars ». Le scénariste est M. Ichiro Okouchi, connu pour son travail sur « Code Geass : Lelouch of the Rebellion », et la musique est composée par M. Kohei Tanaka, célèbre pour son travail sur « ONE PIECE » et « Sakura Wars ».

Il convient de mentionner qu’un partenariat stratégique a été établi avec Dynamic Planning l’année dernière, accordant à Manga Productions les droits de licence pour les produits et les personnages de la série « Goldorak ». Ce partenariat autorise l’exploitation de la licence dans les parcs d’attractions et les villes du Moyen-Orient. La première réalisation due à ce partenariat a été l’inauguration de la statue du « Goldorak » à Riyad, la capitale d’Arabie Saoudite, qui a été reconnue par le Livre Guinness des records comme la plus grande sculpture en métal d’un personnage de fiction au monde, avec une hauteur de plus de 33 mètres.

Connu sous le nom de « Goldorak » en France et de « Goldrake » en Italie, « Goldorak » (Grendizer en VO) est un énorme robot lancé en 1975 pour sauver la planète Euphor (Fleed en VO) et aider le Prince d’Euphor « Actarus » à atteindre la terre en toute sécurité et à la défendre ainsi que ses habitants. Il convient de noter que la série a reçu le plus grand nombre de vues dans le monde arabe, en France et en Italie, et qu’elle est devenue une icône dans le monde de l’animation et du manga.