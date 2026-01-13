Un froid perçant arrive avec le lancement de la saison Abysse glacial de Call of Duty: Mobile

Cette nouvelle saison proposera l’opérateur mythique Nom de code : Lazarus – Colère cosmique, un Passe de combat incluant la mitraillette LC10, l’équipement tactique Leurre gonflable ainsi que de nombreux évènement et défis à même de vous réchauffer pendant les froides nuits de l’hiver. 

Célébrons l’arrivée de cette nouvelle année avec le tirage mythique de l’opérateur Nom de code : Lazarus – Colère cosmique. Cette saison 1 apporte également un peu de chaleur avec des évènements thématiques pour combattre le froid hivernal, à commencer par la collaboration avec Street Fighter qui se poursuit, mais également les nouveaux défis et récompenses. 

Le nouveau Passe de combat comprend quant à lui la LC10, une nouvelle mitraillette à haute cadence de tir et au recul réduit, idéale pour les engagements à courte et moyenne distance. Le Leurre gonflable pourra également être débloqué, parfait pour profiter d’un ennemi distrait. Ceux qui opteront pour le Passe de combat premium pourront quant à eux mettre la main sur des apparences d’opérateurs inspirées de la fraicheur hivernale : Bulldog américain — Explorateur polaire et Portnova — Aventurière arctique. Les apparences d’arme Man-O-War — Lance des marées et LC10 — Traqueur leur seront également réservées. 

Call of Duty : Mobile Saison 1 – Abysse glacial sera disponible pour tous les joueurs dès le 15 janvier à 1h (heure de Paris). 

