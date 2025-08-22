Fellowship, le tout premier jeu d’aventure en donjons multijoueur en ligne ou MODA

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fellowship est un nouveau jeu en développement par Chief Rebel, un tout nouveau studio composé de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des titres majeurs comme World of Warcraft, Diablo IV, Helldivers 2, les séries Just Cause et Battlefield, entre autres. Premier titre du studio, Fellowship sera disponible en accès anticipé dans moins de deux mois, offrant aux joueurs un dungeon crawler PvE unique, exigeant mais accessible, tout en impliquant directement la communauté dans la création du jeu. Le lancement en accès anticipé ne marquera que le début de l’aventure Fellowship, car ce nouveau titre évoluera constamment avec du nouveau contenu et des améliorations ajoutés grâce aux retours des joueurs tout au long de l’accès anticipé.

Avant ce lancement, Fellowship proposera une bêta ouverte sur Steam du 18 au 23 septembre. Les joueurs du monde entier pourront découvrir de nombreux donjons uniques dans ce titre original, qui combine les éléments préférés des fans de MMO, MOBA et ARPG, notamment du contenu de haut niveau palpitant, un large éventail de héros, un gameplay en équipe hautement coopératif et du butin épique.

Fellowship sortira en accès anticipé sur Steam le 9 octobre 2025 au prix de 24,50 €.