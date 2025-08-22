Les Nordiques envahissent MOUNT & BLADE II: BANNERLORD

Partager Facebook

À l’occasion du Future Games Show, TaleWorlds Entertainment a diffusé une toute nouvelle bande-annonce pour son jeu de rôle et de stratégie MOUNT & BLADE II: BANNERLORD et son extension navale à venir, War Sails. Cette bande-annonce représente l’arrivée de la faction nordique d’inspiration viking, et reprend l’hymne emblématique des rameurs « Put Your Back Into The Oar » du groupe de death metal mélodique Amon Amarth. L’extension War Sails de MOUNT & BLADE II: BANNERLORD est prévue pour l’automne 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store et GoG, en complément d’une mise à jour gratuite du jeu de base.

L’extension War Sails marque un changement significatif dans la guerre calradienne, en introduisant pour la première fois des batailles navales. La faction nordique, inspirée des Vikings, arrive avec ses marins légendaires et ses féroces combattants au corps à corps, prêts à envahir de nouveaux territoires côtiers, également inclus dans l’extension. Les joueurs peuvent commander des flottes, s’engager dans des batailles navales, aborder des navires ennemis et imposer des blocus, transformant ainsi la guerre sur terre comme sur mer.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD – War Sails :

RENCONTREZ LES NORDIQUES : Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans une contrée parsemée de monts escarpés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou prendrez-vous ses richesses ?

Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans une contrée parsemée de monts escarpés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou prendrez-vous ses richesses ? MAÎTRISEZ LA GUERRE NAVALE : War Sails propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l’eau, abordez ou éperonnez des navires, neutralisez vos ennemis en brisant des rames, en coulant des coques ou en déchirant des voiles.

propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l’eau, abordez ou éperonnez des navires, neutralisez vos ennemis en brisant des rames, en coulant des coques ou en déchirant des voiles. EXPLOREZ UNE CARTE ÉLARGIE : Calradia s’étend pour la guerre navale avec une mer du Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Franchissez les barrières, ravitaillez-vous et combattez vos ennemis sur terre et en mer.

Calradia s’étend pour la guerre navale avec une mer du Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Franchissez les barrières, ravitaillez-vous et combattez vos ennemis sur terre et en mer. CONSTRUISEZ VOTRE FLOTTE : Choisissez parmi 18 navires, chacun doté d’une maniabilité unique façonnée par le vent et les vagues. Améliorez-les avec des engins de siège, des voiles et des béliers. Acquérez des navires, améliorez vos ports ou gagnez des bateaux et des figures de proue.

Choisissez parmi 18 navires, chacun doté d’une maniabilité unique façonnée par le vent et les vagues. Améliorez-les avec des engins de siège, des voiles et des béliers. Acquérez des navires, améliorez vos ports ou gagnez des bateaux et des figures de proue. LANCEZ-VOUS DANS UNE CAMPAGNE NAVALE : Sillonnez les fleuves et les mers pour attaquer en profondeur les terres ennemies. Ravitaillez vos armées, coulez vos ennemis et bloquez des villes. Mais attention : les tempêtes et l’usure peuvent anéantir même les plans les mieux conçus.

Sillonnez les fleuves et les mers pour attaquer en profondeur les terres ennemies. Ravitaillez vos armées, coulez vos ennemis et bloquez des villes. Mais attention : les tempêtes et l’usure peuvent anéantir même les plans les mieux conçus. DÉVELOPPEZ VOTRE ARSENAL : Obtenez de nouveaux compagnons, bannières nordiques, coiffures, tatouages et armures. Développez vos compétences navales, fabriquez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour dominer la terre et la mer.

Obtenez de nouveaux compagnons, bannières nordiques, coiffures, tatouages et armures. Développez vos compétences navales, fabriquez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour dominer la terre et la mer. UN MONDE VIVANT : Les systèmes navals et la faction nordique s’intègrent au monde de Bannerlord, renouvelant le commerce, la guerre et la diplomatie.

Parallèlement au lancement de War Sails, TaleWorlds Entertainment a confirmé la sortie d’une mise à jour gratuite : le Patch v1.3. Des mises à jour ultérieures incluront de nouvelles mécaniques de jeu, notamment des systèmes de furtivité et de déguisement, des événements aléatoires, une fonctionnalité de pourparlers et des améliorations du combat.