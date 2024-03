Fêtez le MAR10 Day avec des récompenses et des remises exclusives

Partager Facebook

Du 7 au 24 mars, vous pourrez récupérer 10 % de points or pour vos achats du Nintendo eShop, à utiliser au prochain achat de certains titres Mario (dont Super Mario Bros. Wonder ), ou lorsque vous utiliserez un code de téléchargement pour l’un des jeux concernés pendant la période de promotion. Une sélection d’articles au thème de Mario et ses amis bénéficiera d’une réduction de 30 % sur My Nintendo Store et les clients recevront également un bloc-notes en cadeau jusqu’au 7 avril. De plus, un fond d’écran sera disponible en téléchargement comme récompense My Nintendo.

Un assortiment de fragments d’icônes utilisateur des jeux Super Mario sera offert tout au long du mois de mars en récompense exclusive pour les abonnés au service Nintendo Switch Online. Il y aura également une mission spéciale que vous pourrez accomplir en jouant au grand classique de la Super Nintendo Super Mario World afin de gagner des points platine. Consultez l’application Nintendo Switch Online sur votre console pour plus de détails à ce sujet.