Firefighting Simulator: Ignite dévoile une date de sortie et son contenus additionnels dans une nouvelle bande-annonce

La nouvelle bande-annonce présente le bonus de précommande et les principales caractéristiques du jeu

Il sera également possible de découvrir le jeu avant sa sortie officielle en participant à la bêta fermée du 27 au 30 juin. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront gratuitement le pack Fire Station Companion en bonus de précommande. Ce dernier ajoute encore plus de charme à la caserne de pompiers, qui sert de centre névralgique pour les opérations. Et même si les dalmatiens ne sont plus vraiment indispensables pour lutter contre les incendies, ils occupent toujours une place centrale dans la caserne puisque Simi, le fidèle chien pompier, attend chaque jour l’équipe pour lui souhaiter la bienvenue. Le pack comprend également un casque de pompier rétro inspiré des années 1950, qui confère un look unique.

Et ce n’est que le début. Avec le season pass Year 1, les joueurs économisent non seulement plus de 35 % sur les DLC inclus, mais ils ont également accès à du contenu exclusif, comme le casque Rosenbauer HEROS Titan, disponible uniquement via le season pass Year 1. Le contenu supplémentaire comprend le prochain pack cosmétique, deux packs de véhicules, trois extensions de missions et une extension majeure qui seront disponibles tout au long de la première saison.

Firefighting Simulator: Ignite sortira le 9 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S