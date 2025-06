le simulateur de course ultraréaliste Project Motor Racing donne sa date de sortie

Partager Facebook

L’annonce de ce lancement s’accompagne d’une nouvelle palpitante : grâce au moteur éprouvé GIANTS Engine, l’équipe confirme la prise en charge complète des mods dès le lancement et sur toutes les plateformes.

En utilisant l’éditeur officiel GIANTS Editor, tous les contenus générés par les utilisateurs pourront être soumis via l’UGC Portal intégré au jeu, où chaque mod sera testé par les développeurs avant d’être disponible au téléchargement. « Project Motor Racing s’appuie sur le même écosystème de modding ultra-performant que Farming Simulator », déclare Boris Stefan, directeur commercial et responsable de la publication chez GIANTS Software. « Les moddeurs passionnés de course pourront ajuster, modifier et transformer leur expérience à leur guise. »

Fort de plus de 4,5 milliards de téléchargements via le ModHub et d’une décennie de soutien aux créateurs, GIANTS Software transpose son savoir-faire unique en modding dans l’univers de la course. Les joueurs pourront ainsi enrichir Project Motor Racing grâce aux contenus créés par les utilisateurs.

Aucun compromis pour les passionnés de course

Même sans les mods, l’équipe de Straight4 vise une expérience complète et intense pour satisfaire les amateurs de simulation les plus exigeants, qu’ils préfèrent un mode carrière solo stimulant ou des courses en ligne pleines d’adrénaline. « La physique de conduite est évidemment essentielle, mais la simulation est entièrement pensée autour de la course », explique Austin Ogonoski, directeur de la conception du jeu chez Straight4.

Dans le mode Carrière solo de Project Motor Racing, les pilotes devront se frayer un chemin dans le monde impitoyable du sport automobile professionnel où la pression de la performance, mais aussi celle de la survie d’une course à l’autre, est omniprésente. Risqueront-ils tout pour la victoire ou privilégieront-ils la prudence pour rester dans la course ?

« Nous voulions retranscrire la dure réalité du sport automobile professionnel : les budgets, les réparations, les sponsors, les dépassements ratés qui ne détruisent pas seulement votre voiture, mais toute votre saison… Dans Project Motor Racing, la moindre erreur peut faire basculer toute une carrière », ajoute Austin.

Une expérience authentique

Les pilotes peuvent s’attendre à plus de 70 voitures reproduites avec minutie, dans 10 catégories emblématiques, dont les LMDh, les GT3 et des légendes historiques. Le jeu propose également 27 circuits retranscrits avec une grande précision (avec une météo dynamique et des cycles jour/nuit complets), ainsi qu’une physique de conduite inégalée propulsée par un moteur de simulation atteignant une fréquence impressionnante de 720 Hz… et bien plus encore.

Project Motor Racing sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 25 novembre. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur certains canaux avec en bonus le pack GTE Decade, qui propose 7 véhicules d’exception ayant marqué l’une des époques les plus compétitives de l’histoire des courses GT.