Sauvage, brutal et impitoyable : FEROCIOUS dévore la gamescom avec une bande-annonce saignante

Présent à la gamescom, le FPS sauvage enverra chasser ses dinosaures les plus dangereux avant la fin de l’année sur Steam.

si vous souhaitez déjouer la mort, il faudra habilement mettre à profit tous les outils qui passeront entre vos mains. Pistolets, canons sciés, fusils, couteaux et même lances ne sont qu’une fraction de l’arsenal à votre disposition : c’est eux ou vous, donc faites en sorte que ce ne soit pas vous… Des dinosaures à affronter, des organisations obscures à terrasser et des monstruosités à trucider : débarrassez-vous des mercenaires de Manifesto, une mystérieuse organisation aux motivations troubles, mais également de dinosaures puissants et voraces qui ne demandent qu’à transpercer votre jugulaire de leurs crocs acérés. L’île a le chic pour transformer vos pires cauchemars en réalité bien palpable.

débarrassez-vous des mercenaires de Manifesto, une mystérieuse organisation aux motivations troubles, mais également de dinosaures puissants et voraces qui ne demandent qu’à transpercer votre jugulaire de leurs crocs acérés. L’île a le chic pour transformer vos pires cauchemars en réalité bien palpable. Laissez les dinos faire le sale boulot : vous pouvez décider de faire couler le sang en affrontant seul l’ensemble des menaces qui rôdent sur l’île. Mais vous pouvez aussi inciter les dinos – en leur parlant poliment – à s’en prendre à vos ennemis pour nettoyer le terrain, voire à vous ouvrir des brèches vers des lieux auparavant inaccessibles.

OMYOG est une petite équipe qui déborde d’ambition. Le studio est impatient de découvrir ce que les fans de dinosaures ont dans le ventre pour la sortie avant la fin de l’année de FEROCIOUS au prix de 24,99 €.