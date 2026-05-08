Fitbit Air : Google dévoile un bracelet santé discret et dopé à l’IA

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Le nouveau wearable mise sur le confort et le suivi biométrique avancé.

Google Fitbit élargit son écosystème de santé connectée avec le lancement du Fitbit Air, un bracelet intelligent sans écran qui mise sur la discrétion, le confort et l’analyse avancée des données de santé. Inspiré directement du succès grandissant des bracelets Whoop, très populaires auprès des sportifs professionnels, ce nouvel appareil entend séduire les utilisateurs en quête d’un suivi précis sans les distractions d’une montre connectée traditionnelle.

Fitbit Air : Google adopte la philosophie du wearable minimaliste

Depuis plusieurs années, les objets connectés orientés bien-être évoluent vers davantage de sobriété. Avec le Fitbit Air, Google embrasse pleinement cette tendance en proposant un bracelet dépourvu d’écran, pensé avant tout pour privilégier le confort et réduire la dépendance aux notifications permanentes.

Ce positionnement rappelle fortement celui de Whoop, la marque devenue incontournable chez certains athlètes de haut niveau comme Cristiano Ronaldo ou LeBron James. L’objectif est clair : offrir une expérience centrée sur la santé, la récupération et les performances physiques plutôt que sur les interactions numériques.

Commercialisé à 99,99 euros, le Fitbit Air promet une utilisation si légère et discrète que l’utilisateur oublierait presque sa présence au poignet.

Un bracelet connecté axé sur la santé et le suivi biométrique

Malgré son design minimaliste, le Fitbit Air embarque une série complète de capteurs dédiés au suivi de la condition physique et du bien-être.

Le bracelet surveille notamment :

le rythme cardiaque en continu

la variabilité de la fréquence cardiaque

le niveau d’oxygène dans le sang grâce au capteur SpO2

la fréquence cardiaque au repos

la qualité et la durée du sommeil

les signes potentiels de fibrillation auriculaire

Google met également en avant la détection automatique des activités sportives. Les utilisateurs peuvent lancer une séance via l’application Google Health ou laisser le bracelet reconnaître automatiquement certaines activités physiques courantes afin de générer un résumé détaillé des performances.

Une autonomie longue durée pour un suivi permanent

L’un des principaux arguments du Fitbit Air réside dans son endurance énergétique. Malgré un suivi continu 24h/24 et 7j/7, Google annonce jusqu’à une semaine complète d’autonomie sur une seule charge.

Ce positionnement répond à une critique récurrente adressée aux montres connectées classiques, souvent contraintes à une recharge quotidienne.

Google mise sur l’intelligence artificielle et Gemini

Le Fitbit Air ne se limite pas au simple suivi biométrique. Le bracelet s’intègre à l’écosystème Google Health Premium, dont trois mois d’abonnement sont offerts avec l’appareil.

Cette formule premium donne accès à plusieurs fonctionnalités avancées :

coach personnalisé basé sur Google Gemini

analyses approfondies du sommeil et de la récupération

bibliothèque d’entraînements

séances de méditation et de pleine conscience

recommandations proactives alimentées par l’intelligence artificielle

Google ambitionne ainsi de transformer le bracelet en véritable assistant de santé personnel capable d’accompagner l’utilisateur dans l’amélioration de sa condition physique.

Une offensive directe face à Whoop

Avec ce lancement, Google cible clairement le segment des wearables premium dédiés au sport et au bien-être. Pour accompagner cette stratégie, le groupe s’est associé à Stephen Curry, star de la NBA, afin d’incarner cette nouvelle génération d’objets connectés orientés performance.

Autre élément pensé pour séduire un large public : la partie électronique du bracelet peut être détachée afin de changer facilement le style ou le matériau du bracelet, passant par exemple d’un modèle sportif en silicone à une version plus élégante.

Un marché des wearables en pleine mutation

Avec le Fitbit Air, Google confirme une tendance de fond dans l’univers des objets connectés : les utilisateurs recherchent désormais des appareils plus discrets, autonomes et centrés sur l’analyse intelligente des données de santé plutôt que sur l’accumulation de fonctions visuelles.

Reste désormais à voir si cette approche minimaliste, dopée à l’intelligence artificielle et au coaching personnalisé, permettra à Google de rivaliser durablement avec les acteurs déjà bien installés du secteur.