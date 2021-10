Le DLC School Stories de Lost Judgment est désormais disponible !

Partager Facebook

Le DLC School Stories propose du contenu qui intensifie les interactions entre Yagami et les différents clubs de l’école. Les joueurs peuvent désormais affronter les associés de Yagami sur le ring de boxe, satisfaire leur besoin de vitesse aux côtés d’un tout nouveau gang de moto en plus de s’exercer sur une toute nouvelle course. Ils pourront également se parer d’un tout nouveau costume et apprendre une chorégraphie inédite au sein du club de danse, et aussi créer un nouveau robot afin d’atteindre le top de la compétition du club robotique. Le DLC School Stories permet également à Yagami d’utiliser un nouveau style de combat dans les rues, jusqu’à maintenant réservé au ring du club de boxe.

Prévu pour le printemps 2022, les joueurs découvriront également le DLC The Kaito Files Story qui proposera une histoire additionnelle mettant en scène Masaharu Kaito, l’associé de Yagami.

Lost Judgment est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Le jeu bénéficie de la fonctionnalité Smart Delivery sur Xbox et offre une mise à niveau gratuite de la PlayStation 4 à la PlayStation 5.