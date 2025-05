Fortnite lance sa plus grande collaboration Star Wars

Partager Facebook

Star Wars: Tales of the Underworld est disponible en exclusivité sur Fortnite avant son lancement sur Disney+. De plus, les joueurs peuvent associer leurs comptes Epic à leurs comptes MyDisney pour débloquer une tenue de Stormtrooper du Premier Ordre

Pour la première fois, Fortnite propose une saison du Battle Royale entièrement thématisée « Star Wars » ainsi qu’une grande avant-première au sein même du jeu : la diffusion de Star Wars: Tales of the Underworld quelques jours avant sa sortie sur Disney+ le 4 mai. C’est le tout premier lancement d’une série Disney+ dans un jeu.

Annoncé récemment lors de la Star Wars Celebration, Fortnite : Bataille Galactique débute ce 2 mai et introduira chaque semaine du nouveau contenu Star Wars et du gameplay inédit dans le Battle Royale. Les fans pourront incarner Dark Jar Jar ou l’Empereur Palpatine, aux commandes de vaisseaux comme des X-wings et des chasseurs TIE. La saison culminera avec un événement épique en direct : le Sabotage de l’Étoile Noire.

L’île Star Wars Watch Party sera également disponible le 2 mai et, dès 16h, les joueurs pourront visionner les deux premiers épisodes de la nouvelle anthologie de Lucasfilm Animation, « Star Wars: Tales of the Underworld ». En parallèle de la Star Wars Watch Party, les joueurs pourront repousser les vagues de Stormtroopers à l’aide de blasters et de sabres laser. L’île la Star Wars Watch Party, créée dans l’Éditeur Unreal pour Fortnite (UEFN), utilise les ressources officielles de Star Wars pour créer un environnement époustouflant inspiré d’une galaxie lointaine, très lointaine.

Afin de renforcer le lien entre les univers de Fortnite et de Disney, les joueurs et les fans peuvent dès aujourd’hui lier leurs comptes Epic Games et MyDisney. Les joueurs éligibles qui choisissent de lier leurs comptes Epic Games et MyDisney débloqueront une tenue de Stormtrooper du Premier Ordre pour célébrer encore davantage la prochaine saison de Star Wars Battle Royale, avec d’autres avantages à venir. Il s’agit d’une première étape pour permettre aux joueurs de Fortnite et aux fans de Disney de naviguer facilement entre les écosystèmes Epic Games et Disney.