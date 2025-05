Sea of Stars annonce la date de sortie de son DLC Throes of the Watchmaker

Throes of the Watchmaker mettra en scène l’un des personnages les plus intrigants rencontrés pendant la quête principale de Sea of Stars : la géniale inventrice connue sous le nom d’Horlogère, architecte du Château de l’Horloge et créatrice du célèbre jeu de la Roulette, un passe-temps très apprécié des joueurs. Le DLC prendra place au cœur d’une invention fascinante de l’Horlogère, le monde miniature d’Horloge, dont l’existence même est menacée par un cirque maudit. Zale et Valere devront s’adapter aux règles en vigueur au sein d’Horloge pour exploiter pleinement leurs pouvoirs du Soleil et de la Lune, des capacités qu’ils ont perfectionnées tout au long de Sea of Stars dans leur quête pour mettre un terme aux agissements du Fleshmancer grâce à la magie de l’éclipse.

Au fil de cette aventure inédite, les Guerriers du Solstice vont devoir relever de nouveaux défis. Zale et Valere seront de retour dans Throes of the Watchmaker dès le 20 mai 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Ce DLC débutera juste après la fin du jeu d’origine et proposera une progression autonome avec de nouvelles classes, compétences et combinaisons à maîtriser pour Zale, qui troquera son épée fétiche pour devenir un habile Jongleur, et Valere, qui mettra de côté son fidèle bâton pour épater la galerie en tant qu’Acrobate. Tout au long de Throes of the Watchmaker, le duo combattra aux côtés d’un nouveau personnage jouable : l’Artificier, un tireur d’élite mécanisé doté d’une arme laser.

Throes of the Watchmaker proposera des environnements, des énigmes et des ennemis inédits tout au long de son histoire captivante, totalement différente de l’aventure principale de Sea of Stars. Le budget cinématique de Throes of the Watchmaker est équivalent à celui du jeu principal, ce qui a permis à Sabotage de donner vie à des moments clés de l’histoire et de proposer un nouveau récit riche et passionnant qui s’étend sur huit heures de nouveau contenu. Conçu comme une quête à part entière à savourer après avoir terminé l’histoire principale de Sea of Stars, Throes of the Watchmaker est une parfaite excuse pour recommencer une partie en New Game+. C’est aussi l’occasion pour de nouveaux joueurs de se plonger dans le monde merveilleux de Sea of Stars pour la toute première fois avant l’arrivée du DLC le 20 mai prochain.

Une nouvelle bande originale envoûtante du compositeur principal de Sea of Stars, Eric W. Brown, mettra en musique cette nouvelle aventure. Certains morceaux ont par ailleurs à nouveau été composés en collaboration avec Yasunori Mitsuda, qui a notamment travaillé sur le jeu Chrono Trigger.

Succès critique et populaire auréolé de nombreux prix, dont celui du meilleur jeu indépendant aux Game Awards, Sea of Stars est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 33,99 euros.