Dans « Francia », son nouveau roman paru aux éditions Actes Sud, Nancy Huston nous offre les portraits croisés d’une prostituée transgenre et des 17 clients rencontrés en une journée. La romancière renoue ainsi avec ses thèmes de prédilection : le sexe tarifé, le désir et le pouvoir.

Elevé dans les années 1980 au sein d’une famille pauvre en Colombie, Ruben est un garçon qui rêve d’être une fille. A l’âge de 16 ans, il est chassé de la maison par son père alcoolique et violent. L’adolescent part pour Bogota où il se travestit, se prostitue et entame sa transition sexuelle. Laquelle l’emmènera à Paris où Ruben devient Francia, belle de nuit qui officie au bois de Boulogne.

L’ouvrage raconte une journée de Francia. Le portrait des divers clients permet à Nancy Huston de s’intéresser aux motifs de la demande, autrement dit aux raisons qui poussent les hommes à aller voir une prostituée. C’est précisément cette plongée dans la tête des hommes au moment où ils partent au bois qui constitue l’un des grands intérêts de l’ouvrage. Qui sont-ils et que viennent-ils chercher ? A travers les voix, les trajectoires et les vies des différents personnages, la romancière nous offre une radioscopie de la société française d’aujourd’hui. Si la plupart des clients rencontrés ce jour-là semblent plutôt sympathiques, l’autrice raconte en parallèle les mauvais souvenirs de plusieurs femmes pour rappeler que des sadiques et des pervers s’en prennent aux prostituées. L’ombre de Vanesa Campos, prostituée péruvienne trans assassinée en août 2018 au Bois de Boulogne plane sur le livre.