THE GARFIELD MOVIE: chanson de Keith Urban avec Snoop Dogg

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Keith Urban, musicien crossover néo-zélandais-australien spécialisé dans la musique country et pop, et Snoop Dogg, rappeur et acteur américain, se sont associés pour THE GARFIELD MOVIE et ont enregistré le titre LET IT ROLL.

Keith Urban a posté un message à ce sujet sur son compte Facebook: «De façon tout à fait

inattendue, Garfield m’a appelé pour me demander de chanter et de jouer une chanson pour

son film. Il m’a dit que Snoop Dogg avait accepté, et j’ai pensé que ce serait super cool. La

seule chose qui aurait été encore plus cool, c’est d’avoir Garfield avec nous en studio… alors

j’ai demandé! Il a dit non. Vraiment dommage. Il paraît qu’il déteste les lundis.»

Synopsis

Garfield, le célébrissime chat qui déteste les lundis et adore les lasagnes, est sur le point de vivre une aventure déjantée dans le vaste monde. Après des retrouvailles inattendues avec son père – Vic, un chat de gouttière ébouriffé disparu depuis longtemps – Garfield et son ami le chien Odie sont contraints quitter leur vie confortable pour accompagner Vic dans une aventure hilarante aux multiples enjeux.

Dans la version originale en anglais, Garfield est doublé par Chris Pratt et Samuel L. Jackson prête sa voix marquante à son père Vic. Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein et Bowen Yang complètent la distribution. Dans la version française, Garfield est doublé par Kyan Kohjandi.