Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : Samsung mise sur l’intelligence artificielle proactive

La nouvelle gamme Galaxy S26 intègre Galaxy AI pour automatiser les tâches, optimiser la photo et renforcer la confidentialité. Performances accrues, autonomie améliorée et sécurité Knox font du Galaxy S26 un modèle phare du marché 2026. Nous avons pu découvrir la gamme S26 peu avant l’Unpacked directement à Zürich, avec une première prise en main.

Avec la présentation officielle de la série Galaxy S26, le géant sud-coréen Samsung inaugure une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur du smartphone. Plus qu’une simple mise à jour matérielle, cette troisième génération de terminaux Galaxy dotés d’IA ambitionne de transformer en profondeur l’usage quotidien du mobile. Au programme : automatisation avancée, assistance contextuelle proactive, photographie augmentée et dispositifs de sécurité repensés à l’ère des données sensibles.

Déclinée en trois modèles – Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra – la gamme mise sur une promesse forte : alléger la charge mentale numérique. Planifier, rechercher, produire, retoucher ou partager du contenu ne relèvent plus d’une succession d’actions fastidieuses, mais d’un enchaînement fluide, orchestré en arrière-plan par Galaxy AI. L’utilisateur, libéré des manipulations techniques, peut se concentrer sur l’essentiel : le résultat.

Une architecture pensée pour la performance et l’endurance

Au centre de cette nouvelle génération trône le Galaxy S26 Ultra, vitrine technologique du constructeur. Il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, une puce optimisée spécifiquement pour la série, promettant des gains notables en puissance CPU, GPU et NPU. Traduction : calculs accélérés, traitement d’images plus fin, intelligence artificielle plus réactive.

Samsung met également en avant une gestion thermique repensée. La chambre à vapeur élargie, positionnée le long du processeur, diffuse la chaleur sur une surface accrue afin de maintenir des performances stables, même lors d’usages intensifs : captation vidéo 8K, retouches assistées par IA ou gaming prolongé.

L’efficacité énergétique progresse de concert. La technologie de charge rapide permet d’atteindre 75 % de batterie en une trentaine de minutes, réduisant significativement les temps d’immobilisation. En parallèle, les algorithmes d’optimisation énergétique ajustent dynamiquement la consommation selon les habitudes de l’utilisateur.

L’expérience visuelle bénéficie, elle aussi, d’améliorations substantielles. La technologie ProScaler affine le redimensionnement des contenus, tandis que le moteur mDNIe (Mobile Digital Natural Image Engine) améliore la restitution colorimétrique avec un traitement plus précis. Résultat : des images plus nettes, des textures plus détaillées et des teintes plus naturelles.

Innovation majeure de cette génération, le Galaxy S26 Ultra inaugure Privacy Display, une technologie inédite sur smartphone. Le principe : contrôler la diffusion lumineuse pixel par pixel afin de restreindre l’angle de vision latéral.

Contrairement aux filtres adhésifs traditionnels, cette solution intégrée préserve la qualité d’affichage lorsque la fonction est désactivée. Une fois activée, la visibilité latérale est réduite à environ 45 degrés, limitant les regards indiscrets dans les transports ou les espaces publics.

L’utilisateur peut paramétrer précisément son activation : lors de la saisie du code PIN, à l’ouverture d’applications sensibles ou de manière permanente. Des options telles que Partial Screen Privacy ou Maximum Privacy Protection renforcent encore la maîtrise de la confidentialité.

Photographie et vidéo : l’IA au service de la créativité

Samsung revendique ici « le meilleur appareil photo Galaxy à ce jour ». L’ouverture élargie du capteur principal du S26 Ultra améliore la captation lumineuse, offrant des clichés plus détaillés en conditions nocturnes. La fonction Enhanced Nightography Video promet des vidéos plus contrastées et mieux définies dans des environnements sombres – concerts, scènes urbaines nocturnes ou veillées autour d’un feu.

Les technologies SuperSteady et Horizontal Lock renforcent la stabilisation, garantissant un cadrage fluide même en mouvement. Le support du format vidéo professionnel APV introduit une compression plus efficace, préservant la qualité visuelle lors des traitements successifs.

La caméra frontale bénéficie elle aussi d’un traitement IA amélioré : carnation plus naturelle, gestion optimisée des basses lumières et finesse accrue des détails.

Les outils créatifs franchissent un nouveau cap avec Photo Assist et Creative Studio. Par simple commande vocale, il devient possible de transformer une scène diurne en ambiance nocturne, d’ajouter ou supprimer des éléments, voire de corriger des imperfections mineures. Les modifications restent réversibles et ajustables à tout moment, favorisant une expérimentation sans contrainte.

Galaxy AI : vers une assistance proactive et contextuelle

L’ambition de Galaxy AI dépasse la simple reconnaissance vocale. L’intelligence embarquée analyse le contexte, anticipe les besoins et suggère des actions pertinentes. La fonction Now Nudge propose, par exemple, les photos adéquates lorsqu’un contact sollicite des clichés communs. Elle identifie également les conflits d’agenda à partir d’une notification de réunion.

Le widget Now Brief adapte ses recommandations : playlists d’entraînement, rappels contextuels ou suggestions personnalisées.

Circle to Search with Google évolue également, permettant d’identifier simultanément plusieurs éléments d’une image – vêtements, accessoires ou objets – en une seule opération.

Côté assistants, l’écosystème intègre Bixby, Gemini et Perplexity AI. Réserver un taxi, coordonner plusieurs applications ou ajuster des paramètres devient possible via une interaction naturelle. L’IA agit comme un véritable chef d’orchestre numérique.

Sécurité et protection des données : un socle renforcé

À mesure que la personnalisation progresse, la question de la sécurité devient centrale. Samsung déploie une protection multicouche articulée autour de Samsung Knox.

Call Screening assisté par IA filtre les appels inconnus et en résume le contenu. Des alertes de confidentialité informent en temps réel des tentatives d’accès à des données sensibles. La fonction Private Album permet de masquer photos et vidéos directement depuis la galerie.

Le constructeur annonce également l’extension de la cryptographie post-quantique à des processus système clés, anticipant les menaces futures. Les mises à jour de sécurité sont garanties pendant sept ans, soulignant une stratégie de protection à long terme.

Design, coloris et prix en Suisse

La série Galaxy S26 adopte une esthétique homogène et épurée. Les coloris incluent Cobalt Violet, White, Black et Sky Blue, ainsi que des variantes exclusives en ligne – Pink Gold et Silver Shadow.

En Suisse, les tarifs indicatifs s’établissent à :

Galaxy S26 : dès CHF 899

Galaxy S26+ : dès CHF 1’079

Galaxy S26 Ultra : dès CHF 1’249

Une vision stratégique de l’IA mobile

À travers cette nouvelle génération, Samsung ne se contente pas d’améliorer la fiche technique. Le constructeur esquisse une vision : celle d’un smartphone capable d’anticiper, de protéger et de simplifier, tout en demeurant discret. L’intelligence artificielle ne se donne plus en spectacle ; elle s’efface pour mieux servir.

Le Galaxy S26 s’inscrit ainsi dans une tendance lourde du marché des smartphones premium : conjuguer puissance, photographie professionnelle, sécurité renforcée et assistance intelligente proactive. Une convergence technologique qui pourrait bien redéfinir, durablement, notre rapport au mobile.