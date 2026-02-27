Volvo EX30 2027: encore plus de choix pour le plus petit modèle

Partager Facebook

Le modèle 2027 du Volvo EX30, le plus petit SUV électrique de la marque suédoise premium, arrive. Cette année, il bénéficie d’une nouvelle motorisation d’entrée de gamme, de deux designs intérieurs exclusifs et de fonctionnalités techniques avancées, telles que Vehicle-to-Load (V2L) et une mise à jour de l’interface utilisateur. Certaines de ces nouveautés seront également mises gratuitement à disposition des conductrices et conducteurs déjà au volant de leur Volvo EX30, via une mise à jour logicielle Over-the-Air. La version Volvo EX30 Cross Country offrira aussi davantage de choix: une nouvelle finition Cross Country Plus apparaît au catalogue. La production du modèle 2027 débutera à la mi-avril de cette année.

Nouvelle motorisation d’entrée

Pour l’année modèle 2027, Volvo Cars introduit une nouvelle combinaison de motorisation: un moteur électrique de 110 kW (150 ch) associé à une batterie de 51 kWh. Son autonomie atteint jusqu’à 339 km, selon le cycle WLTP. Cette nouvelle version s’adresse donc particulièrement aux conductrices et conducteurs qui recherchent un véhicule premium 100 % électrique, pour le quotidien et pour les trajets domicile-travail.

Conformément à la nouvelle nomenclature de motorisation, introduite avec la Volvo EX60, cette nouvelle version porte l’appellation P3. Ce moteur peut également être associé, en option à une batterie de 69 kWh. Dans cette configuration, son autonomie peut alors atteindre jusqu’à 476 km, toujours selon WLTP.

Avec les options de propulsion déjà disponibles – à un ou deux moteurs électriques – la clientèle dispose ainsi d’un plus large choix pour configurer son Volvo EX30 selon ses besoins.

Prêt pour de nouvelles fonctions

Dans la version 2027 à venir, l’interface utilisateur a aussi été améliorée. Une structure repensée facilite l’accès aux fonctions les plus utilisées. Une barre de contenu personnalisable permet également de regrouper les commandes essentielles à portée de main.

Grâce à la préparation matérielle pour Vehicle-to-Load, le Volvo EX30 devient une source d’énergie mobile. Disponible dans un premier temps sur certains marchés seulement, la fonction V2L permet d’alimenter des appareils électriques avec l’énergie contenue dans la batterie du véhicule. Cela permet, par exemple, de recharger des vélos électriques, d’alimenter des outils électriques, un système audio ou du matériel de camping. Nécessaire pour relier l’appareil à la prise V2L, un adaptateur est disponible en accessoire.

La fonction V2L et la nouvelle interface utilisateur seront déployées au cours de l’été via

des mises à jour logicielles Over-the-Air pour les nouveaux et actuels conducteurs et conductrices de Volvo EX30.

Esthétique intérieure intemporelle

Volvo Cars en profite également pour introduire deux nouveaux designs d’intérieur: le thème «Harvest», clair et moderne, et le thème «Black», intemporel et élégant.

Le design intérieur «Harvest» se caractérise par une atmosphère chaleureuse, inspirée des longues soirées d’été scandinaves. Des revêtements tissés clairs en textile recyclé, des garnitures Nordico légèrement contrastées, en matériaux recyclés, tels que des bouteilles PET, de délicates découpes en lin foncé et un toit intérieur noir créent un environnement moderne et naturel.

En version d’intérieur «Black», l’habitacle est habillé d’un noir profond. Les garnitures Nordico lisses, associées à des surpiqûres légèrement contrastées et des décors en lin foncé et naturel, confèrent à l’habitacle un style intemporel.

Auparavant exclusivement proposé avec l’intérieur «Indigo», le Volvo EX30 Black Édition est désormais disponible avec le tout nouveau thème «Black». Trois couleurs extérieures sont disponibles: Onyx Black, Vapour Grey et Crystal White.

«Le segment d’entrée des voitures premium 100 % électriques est en plein essor et, depuis son lancement, le Volvo EX30 occupe une position de premier plan dans cette catégorie de véhicules», explique Erik Severinson, Chief Commercial Officer chez Volvo Cars. «Avec ces dernières mises à jour, nous élargissons encore la cible du Volvo EX30, tout en poursuivant la croissance de Volvo Cars dans le domaine de l’électromobilité. Et nous attirons encore plus de conductrices et de conducteurs vers l’électrification complète, en complément de nos options électriques dans les segments de véhicules supérieurs.»