Galleon rejoint le casting de Granblue Fantasy Versus: Rising dans la mise à jour de la version 2.10

Disponible aujourd’hui, la mise à jour de la version 2.10 ajoute le personnage jouable Galleon et lance le Battle Pass Round 8.

Pour plus de détails, consultez les notes de patch sur le site officiel.

Découvrez le contenu de la mise à jour ci-dessous :

Galleon, un nouveau personnage jouable

Le Menu rapide, une nouvelle fonctionnalité du menu principal

Une option de mise en veille du mode Entraînement dans les lobbies en ligne

Une refonte du système de matchs Classés

De nouvelles récompenses pour Grand Bruise Legends!

Punition, une nouvelle fonctionnalité du mode Entraînement

Divers ajustements apportés aux combats et aux personnages

L’ajout du Battle Pass Round 8

D’autres améliorations liées à l’ergonomie du jeu

Galleon, le Dragon d’Or, rejoint la liste des personnages jouables

Galleon est désormais disponible en tant que DLC. Cet ajout au casting comprend un Avatar Premium pouvant être défini comme partenaire pour conseiller et encourager les joueurs en cours de jeu, un badge de personnage, et bien plus encore.

Également connue sous le nom de Galleon d’or, il s’agit de l’un des Six Dragons qui veillent sur les cieux depuis la nuit des temps. En tant que pilier de la terre, elle nourrit les hommes et protège la planète. Plutôt que de parler, elle transmet ses pensées directement au cœur d’autrui. Dotée d’un esprit chaleureux et généreux, elle déborde d’amour pour toutes les formes de vie dans les cieux.