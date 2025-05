Kingdom Come: Deliverance II rejoint le PlayStation Plus Premium avec une période essai

Dans le cadre des Sony Days Of Play, les membres PlayStation Plus Premium auront tout le loisir de se plonger dans l’aventure d’Henry, de découvrir les combats et d’explorer le monde de la Bohème de 1403. Les joueurs qui décident de poursuivre la quête d’Henry pourront acheter le jeu complet sans perdre leur progression : les sauvegardes seront conservées. De plus, du 28 mai au 4 juin sur PlayStation, ils pourront bénéficier d’une réduction sur le jeu.

3 millions de joueurs ne peuvent pas se tromper. Loué pour son scénario immersif, ses combats améliorés et son magnifique monde ouvert, le titre a reçu des milliers de critiques positives de la part des médias du monde entier et a obtenu un score Metacritic de plus de 80%. Les joueurs ont également été séduits par le jeu, qui a reçu des évaluations majoritairement « très positives » sur Steam.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible en version Standard Gold et Collector sur PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S. Débloquez l’expérience complète avec l’édition Gold de Kingdom Come: Deliverance II, qui comprend le jeu de base, l’ensemble du Chasseur Vaillant et l’Expansion Pass