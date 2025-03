Première mondiale du tout nouveau Toyota C-HR+ électrique à batterie

Partager Facebook

Le tout nouveau Toyota C-HR+ électrique à batterie sera un modèle phare dans l’offensive de la marque en matière de SUV électriques à batterie.

Toyota dévoile aujourd’hui le C-HR+, un tout nouveau modèle électrique à batterie qui s’annonce comme un concurrent audacieux, élégant et particulièrement performant au cœur du marché-clé des C-SUV électriques à batterie en Europe.

Arborant une élégante silhouette de coupé qui capte instantanément l’attention et garantissant une expérience de conduite gratifiante et ludique, il sera doté d’une forte charge émotionnelle, tout en veillant à procurer espace, commodité et praticité – des caractéristiques primordiales dans sa catégorie. Reposant sur le concept Compact SUV présenté par la marque en 2022, il conserve les principaux atouts ayant contribué au succès retentissant du Toyota C-HR, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en Europe en deux générations.

Prévu pour un lancement sur une sélection de marchés européens fin 2025 et un déploiement complet sur l’ensemble des marchés du continent à partir de 2026, il rejoindra le tout nouvel Urban Cruiser et le nouveau bZ4X, offrant à Toyota une gamme convaincante sur les segments B, C et D des SUV électriques à batterie. Fidèle à la stratégie de la marque en matière de SUV électriques, la gamme proposera un large choix aux clients, tant en traction avant qu’en traction intégrale, soulignant ainsi la nature d’authentique SUV du Toyota C-HR+.

Son lancement consolidera davantage la stratégie multi-technologique de la marque, associant véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques à pile à combustible hydrogène dans l’optique de réduire durablement les émissions des véhicules et d’atteindre la neutralité carbone en Europe en 2035.

Un tout nouveau modèle à part entière

Bien qu’il s’inspire du C-HR, dont le succès ne s’est jamais démenti, le Toyota C-HR+ est incontestablement un modèle à part entière. Reposant sur la philosophie de véhicule électrique à batterie e-TNGA dédiée de Toyota, il possède une carrosserie et un habitacle uniques et arbore une apparence épurée et dynamique, fondamentalement simple, mais dotée d’une forte charge émotionnelle qui séduit à la fois le cœur et l’esprit.

Vu de trois quarts avant, son look soigné et moderne l’identifie d’emblée comme un BEV Toyota contemporain, tandis que sa posture large reflète le type de conduite dynamique inhérent au Toyota C-HR. Le bouclier avant, la calandre et les blocs optiques avant sont exclusifs au modèle, tandis que l’élégante silhouette du crossover coupé s’avère à la fois distinctive et aérodynamique. En particulier, la ligne de toit de coupé est obtenue sans réduire la garde au toit pour les passagers à l’arrière.

Le look du véhicule est renforcé par des lignes distinctives: ciselées à l’arrière, elles se fondent harmonieusement dans le design à l’avant.

Son allure est tout aussi caractéristique à l’arrière avec, là aussi, une posture large et un élégant bloc optique LED intégral. L’angle prononcé de la lunette arrière et le spoiler soigneusement intégré renforcent encore l’apparence dynamique du véhicule.

Un habitacle qui n’a rien à envier aux véhicules de classe supérieure

L’intérieur, moderne et épuré, crée une sensation d’ouverture et une atmosphère accueillante, avec un éclairage d’ambiance apportant une touche de sophistication. La longueur totale de 4520 mm et l’empattement de 2750 mm garantissent un habitacle spacieux avec une garde au toit généreuse et une distance de 900 mm entre les passagers avant et arrière. L’habitacle est donc plus spacieux que ce que l’on attend généralement d’un SUV du segment C.

De même, les finitions de l’habitacle, particulièrement soignées, présentent des qualités sensorielles que l’on trouve habituellement sur des modèles plus grands. L’espace et la visibilité panoramique du Toyota C-HR+ sont autant d’atouts en matière de confort et de polyvalence, avec un volume de chargement de 416 litres pour un maximum de commodité et de praticité.

Le véhicule étant un espace partagé, les équipements ne sont pas uniquement focalisés sur le conducteur. D’où la présence, par exemple, de deux chargeurs sans fil pour smartphone et de ports USB à l’arrière afin de permettre à tous les occupants d’être connectés lors des trajets, de commandes à l’arrière pour le réglage de la climatisation, et d’un toit panoramique qui inonde l’ensemble de l’habitacle d’une lumière naturelle.

Puissance et performances

Le Toyota C-HR+ ne sera pas un modèle unique. Afin de répondre aux différents besoins et priorités des clients, Toyota proposera une batterie de 77 kWh, disponible à la fois pour les versions en traction avant et à traction intégrale. Cet éventail de choix permettra à la marque de cibler une large clientèle sur le segment C des SUV.

L’autonomie maximale en cycle WLTP est de 600 km (valeur provisoire en attente d’homologation), en fonction de la version d’équipement et de la motorisation.

La souplesse ainsi que les performances silencieuses et raffinées caractéristiques d’un véhicule électrique Toyota seront renforcées par une puissance impressionnante. En fait, en dehors de la gamme GR, il s’agira du modèle le plus puissant de la gamme européenne de Toyota.

La version à traction intégrale devrait développer une puissance phénoménale de 343 ch DIN / 252 kW, permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes*. Le modèle à traction avant, équipé d’une batterie de 77 kWh, développera quant à lui 224 ch DIN / 165 kW.

L’option de traction intégrale du Toyota C-HR+ reflète son statut d’authentique SUV. Le système améliore l’adhérence et la motricité, et permet de maîtriser le couple et la puissance supplémentaires inhérentes à un BEV, contribuant à la fois à la sécurité et à un plaisir de conduire accru.

La silhouette du véhicule, le becquet de toit et l’arrière en queue de canard sont tous conçus pour garantir une circulation d’air fluide au-dessus et autour de la carrosserie.

Les clients apprécieront la nouvelle fonction de préchauffage de la batterie, permettant d’améliorer les performances de charge dans la plupart des conditions. Pour davantage de confort, cette fonction peut être activée automatiquement ou manuellement. Une pompe à chaleur pour le système de climatisation permet d’économiser de l’énergie, de même que les sièges, le volant et le pare-brise chauffants.

Un chargeur embarqué de 11 kW est proposé de série, tandis qu’un modèle de 22 kW est disponible à partir de la version d’équipement supérieure. La recharge rapide DC permet d’atteindre des puissances allant jusqu’à 150 kW.

Expérience de conduite supérieure

Les principaux atouts du Toyota C-HR+ résident dans ses performances dynamiques gratifiantes et sa conduite ludique. Outre la robustesse, la rigidité et l’agilité hors pair de la plateforme BEV dédiée, les éléments de la suspension ont fait l’objet de réglages précis pour le nouveau modèle, y c. la performance des ressorts et des amortisseurs et la rigidité des barres antiroulis. La direction assistée électrique a également été revue pour plus de réactivité.

La stabilité a été améliorée grâce à une rigidité accrue de la carrosserie et un centre de gravité plus bas que celui du Toyota C-HR. Le moment d’inertie réduit contribue à optimiser la maniabilité.

Technologies de sécurité et de connectivité

La silhouette et la motorisation sophistiquées du Toyota C-HR+ reflètent les dernières avancées technologiques en matière de sécurité active et de connectivité embarquée.

Toutes les versions bénéficient des nombreuses fonctions Toyota T-Mate, y c. les systèmes de sécurité active et d’assistance à la conduite Toyota Safety Sense. La conduite est plus sûre et plus facile grâce à la détection précoce d’un large éventail de risques d’accident et à l’activation automatique, si nécessaire, du freinage, de la direction et des commandes de puissance pour aider le conducteur à éviter un impact.

Un certain nombre de fonctions avancées sont proposées de série, notamment un radar de surveillance des angles morts, un système de feux de route adaptatifs et un frein d’assistance au stationnement. Le système d’aide au stationnement et l’affichage vue panoramique sont inclus dans la version d’équipement supérieure.

Un écran multimédia 14″, inclus de série sur tous les modèles Toyota C-HR+, constituera un élément phare dans la conception de l’avant de l’habitacle. Le système de navigation comprend une fonction EV dédiée conçue pour calculer des itinéraires avec des bornes de recharge pratiques, en fonction de l’état de charge de la batterie du véhicule et de l’autonomie restante.

L’appli MyToyota permet aux propriétaires de surveiller et de gérer les aspects-clés de leur véhicule, y c. l’état et le temps de charge, l’autonomie et les données d’utilisation.

Tranquillité d’esprit

Les clients, en particulier ceux qui achètent leur premier BEV, peuvent être assurés que le Toyota C-HR+ répond à l’ensemble des normes élevées de qualité, de durabilité et de fiabilité inhérentes à la marque. Cela se traduit par un programme Battery Care couvrant la batterie durant les 10 premières années du véhicule ou jusqu’à un million de kilomètres, à condition d’effectuer un bilan de santé annuel de la batterie**.

10 ans de garantie Toyota

Le Toyota C-HR+ offre par ailleurs une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack complémentaire d’assistance 24/7. Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km).

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique).