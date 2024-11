La démo de Shin Megami Tensei V: Vengeance est disponible sur Steam et PlayStation

Dans la démo, le joueur peut choisir entre deux scénarios : la toute nouvelle histoire « Déesse vengeresse », ou l’histoire originale de SMTV « Déesse créatrice ». Explorez un Tokyo post-apocalyptique réduit à un vaste terrain vague appelé Da’at. Un conflit entre les anges et les démons y fait désormais rage. Toute progression réalisée dans la démo sera transférée dans le jeu complet. Le joueur pourra ainsi poursuivre son voyage là où il s’est arrêté. Les deux chemins de l’histoire peuvent être expérimentés pour ceux qui le souhaitent.

La sortie de la démo gratuite découle du correctif publié au début du mois sur toutes les plateformes disponibles, qui inclut les éléments suivants.

Nouveau démon Kishin Marici

Ajout de guides démoniaques élus par les fans (Motard de l’Enfer, Idunn, Fionn mac Cumhaill, Homme-phalène, Mara et Cléopâtre).

Une nouvelle difficulté Élite pour l’entraînement virtuel

Shin Megami Tensei V: Vengeance est la version définitive du RPG salué par la critique, qui introduit une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, une nouvelle zone à explorer, un nouveau donjon, une meilleure prise en main, un système de combat amélioré, et de nouvelles expériences avec les démons. Il affiche actuellement un score de 90 (PC) et 87 (PS5) sur Metacritic.

Shin Megami Tensei V: Vengeance est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Nintendo Switch et Xbox Series X|S, Xbox One et Windows.