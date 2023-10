Gearbox annonce un Livestream « Risk of Rain » et les dates pour deux titres « Risk of Rain »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce livestream commémorera les 10 ans de Risk of Rain. De plus, Gearbox a annoncé que le remake du roguelike classique, Risk of Rain Returns, ainsi que la version console de Risk of Rain 2 : Survivors of the Void, seront lancés le même jour, le 8 novembre. De plus, la société a également dévoilé le survivant final de Risk of Rain Returns : Le Pilote.