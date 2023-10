Xbox vous donne rendez-vous à la Paris Games Week !

Partager Facebook

Xbox est heureux d’annoncer sa présence à la Paris Games Week (PGW), le plus grand salon français dédié aux jeux vidéo, qui aura lieu du 1er au 5 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.

Pour cette nouvelle édition, Xbox a hâte de célébrer le jeu vidéo avec ses nombreux fans français. Le stand Xbox vous réservera cette année la possibilité de découvrir un line-up de jeux exceptionnels : des dernières sorties comme Forza Motorsport ou Starfield, aux jeux à paraitre comme S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Ara: History Untoldou encore Towerborne, en passant par des productions françaises telles que Jusant ou Headbangers. Tous les jeux présents sont ou seront disponibles dans le Xbox Game Pass le jour de leur sortie.

Avec une cinquantaine de stations de jeux et 12 titres jouables, répartis sur une superficie de plus de 700 m², les joueurs et joueuses pourront découvrir tous les univers Xbox grâce à des zones thématiques passionnantes :

La Zone Forza Motorsport où les joueuses et joueurs pourront tester leurs talents de pilotes dans les meilleures conditions possibles, avec des installations volants pédaliers ainsi que des sièges baquets.

où les joueuses et joueurs pourront tester leurs talents de pilotes dans les meilleures conditions possibles, avec des installations volants pédaliers ainsi que des sièges baquets. La Zone Starfield où les visiteurs embarqueront pour une aventure épique au cœur des étoiles, avec deux photocalls pour immortaliser leur voyage dans le cosmos.

où les visiteurs embarqueront pour une aventure épique au cœur des étoiles, avec deux photocalls pour immortaliser leur voyage dans le cosmos. La Zone Game Pass où il sera possible d’essayer les jeux à venir ou déjà disponibles dans le Game Pass, tels que Towerborne , Party Animals et Halo Infinite

où il sera possible d’essayer les jeux à venir ou déjà disponibles dans le Game Pass, tels que , et La Zone “PEGI 18” où les joueuses et joueurs avertis pourront s’essayer à The Elder Scrolls Online et, pour la toute 1ère fois en France, à S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

où les joueuses et joueurs avertis pourront s’essayer à et, pour la toute 1ère fois en France, à La Zone “PGWKids” où les plus jeunes profiteront d’un espace dédié pour découvrir Jusantet Forza Motorsport.

Depuis de nombreuses années, Xbox s’efforce de rendre le monde du jeu vidéo plus accessible et inclusif. Les stations de jeu seront prêtes à être équipées de Xbox Adaptive Controllers (XAC) sur demande, offrant ainsi aux joueuses et joueurs en situation de handicap la possibilité de profiter pleinement de l’événement. Un espace dédié dans la zone Forza Motorsport permettra aux fans de participer aux courses en bénéficiant des assistances à la conduite pour les non-voyants.

Le stand Xbox ne se limitera pas à offrir une sélection de jeux vidéo à tester, mais proposera également de nombreuses animations tout au long de la semaine :

Démonstrations de gameplay exclusives sur la scène Xbox

Tatouages éphémères inspirés de Senua’s Saga: Hellblade 2 et un photocall Sea of Thieves pour les nombreux fans de la licence

et un photocall pour les nombreux fans de la licence Cosplayeuses de talent incarnant des personnages de The Elder Scrolls Online et Starfield

et Notre émission Xbox Wire en direct de la scène Xbox

Pas d’inquiétude pour celles et ceux qui préfèreront vivre l’événement depuis chez eux. La scène Xbox sera diffusée en direct sur la chaine Twitch Xbox France, permettant de suivre les animations, les compétitions et les moments forts de la Paris Games Week 2023.