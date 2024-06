GEEKOM célèbre sa 21e année dans l’industrie des PC

Partager Facebook

L’année 2024 marque le 21e anniversaire de GEEKOM dans l’industrie des PC, et l’entreprise technologique taïwanaise a organisé un grand événement de lancement de milieu d’année le 11 juin pour célébrer cette étape importante.

Lors de l’événement, GEEKOM a dévoilé le nouveau logo de sa marque et quatre nouveaux mini-PC haute performance, à savoir :

1) GEEKOM A8 : PC IA de nouvelle génération

Alimenté par le processeur AMD Ryzen 8040 avec un NPU Ryzen AI Engine amélioré, l’A8 peut gérer une quantité intensive de charges de travail d’IA et améliorer facilement l’efficacité des utilisateurs dans les projets commerciaux et créatifs exigeants.

2) GEEKOM GT13 Pro : l’essentiel pour les pros

Avec un design unique et un puissant processeur Intel Core i9-13900H, le GT13 Pro peut améliorer l’esthétique de votre espace de travail et vous permettre d’accomplir des tâches informatiques complexes dans votre bureau à domicile ou votre studio professionnel.

3) GEEKOM AE7 : une puissance qui dépasse l’imagination

L’AE7 est un mini-PC qui combine une esthétique élégante à des performances puissantes, permettant aux utilisateurs de naviguer dans une variété de scénarios, y compris le multitâche, la navigation sur le web, l’édition vidéo haute résolution, les jeux à forte intensité graphique et plus encore.

4) GEEKOM XT13 Pro : libérer une puissance inégalée

Le XT13 Pro, le mini-PC basé sur Intel le plus beau et le plus puissant au monde à ce jour, bénéficie d’un design haut de gamme et un processeur Intel Core i9-13900H de classe supérieure qui peut gérer sans effort des tâches informatiques complexes, aidant les utilisateurs à donner vie à leurs idées créatives.

GEEKOM a également présenté sa technologie de refroidissement entièrement propriétaire, IceBlast 1.5, qui est conçue pour améliorer les performances des mini-PC jusqu’à 20 % tout en réduisant 80 % du bruit de fonctionnement.

Outre le lancement de nouveaux produits et de nouvelles technologies, GEEKOM a également attiré l’attention sur la sécurité de l’information et a ouvertement promis de protéger les données personnelles et la vie privée des utilisateurs. D’ailleurs, tous les mini-PC GEEKOM ont fait l’objet de tests stricts et d’inspections pour s’assurer qu’ils ne présentent aucune vulnérabilité en matière de sécurité avant qu’ils ne soient commercialisés.

En tant que leader mondial des mini-PC écologiques, GEEKOM a une fois de plus affirmé son engagement en faveur du développement durable. L’entreprise a promis de faire avancer sa vision de l’informatique verte et a demandé aux Gfans du monde entier de rejoindre GEEKOM dans ce parcours remarquable.

Des réductions spéciales sont également proposées pour le 21e anniversaire. Du 11 juin au 21 juillet, les clients bénéficieront de réductions allant jusqu’à 50 % sur les produits répertoriés sur le site officiel de GEEKOM et sur Amazon, les offres sont encore meilleures que celles du Prime Day.