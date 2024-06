SQUARE ENIX lance la série KINGDOM HEARTS sur STEAM

Partager Facebook

La série KINGDOM HEARTS ce lance sur Steam, apportant la série de RPG emblématique sur PC. Les trois collections à savoir – KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + Re Mind DLC – peuvent être jouées à la fois sur PC et en déplacement sur les appareils Steam Deck, et sont disponibles à un prix réduit spécial pour une durée limitée.

Certains titres jouables inclus dans KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX et KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue bénéficient d’une mise à jour des textures mais également de leurs graphismes. Les utilisateurs qui achètent KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) recevront également la nouvelle Keyblade exclusive à la plateforme, « Dead of Night ».

La liste complète des titres KINGDOM HEARTS disponibles à l’achat sur Steam est la suivante :

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (compilation de scènes HD)

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (compilation de scènes en HD)

KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (film)

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – (en anglais)

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE (comprend toutes les compilations ci-dessus)

