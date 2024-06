EVE Online bouscule les zones de sécurité nulle avec la nouvelle extension Equinox

Partager Facebook

Centré sur les tensions montantes au sein des systèmes de sécurité nulle contrôlés par la communauté, Equinox invite les Capsuliers intrépides à vivifier et dominer ces frontières sans foi ni loi. Avec Equinox, il est aussi possible de créer ses propres designs de vaisseau avec l’outil SKINR, pour une immersion totale dans ce bac à sable foisonnant où il est plus que jamais possible d’affirmer son identité. Pour fêter la sortie d’Equinox, tous les Capsuliers peuvent récupérer gratuitement sept jours de statut Omega en se rendant sur le New Eden Store avant le 20 juin 2024.

Equinox vous invite à bousculer le statu quo dans les zones de sécurité nulle, ce qui ne manquera pas de déclencher des conflits territoriaux. Les zones contrôlées par les joueurs gagnent encore en importance puisqu’il leur est désormais possible de façonner ces espaces souverains à leur image, qu’on les possède déjà ou qu’on les capture des mains des autres Capsuliers. Pour offrir un contrôle encore plus grand sur les colonies, l’extension marque les grands débuts des fonctionnalités suivantes :

Opérations dans les colonies de sécurité nulle : les leaders de Corporations et d’Alliances peuvent construire de colossales nouvelles structures Upwell dont le grappin orbital, le pôle de souveraineté et la foreuse lunaire Metenox pour extraire les ressources planétaires ou encore gérer et défendre l’espace souverain. Les améliorations de souveraineté permettent maintenant aux pilotes d’améliorer et de personnaliser leur espace en détectant des minerais encore non découverts et des anomalies de combat plus exigeantes.

Changements majeurs apportés aux systèmes stellaires : Equinox redéfinit l'importance stratégique de la localisation du système stellaire dans l'espace de sécurité nulle, avec des planètes qui font désormais partie intégrante de la fonction de chaque système. De nouvelles ressources planétaires sont nécessaires pour opérer et améliorer les nouvelles structures Upwell. Comme chaque système fournit différents niveaux de ressources, les joueurs peuvent avoir besoin d'étendre leur influence pour atteindre ces objectifs, par la diplomatie ou le combat.

Pilotez des vaisseaux industriels Upwell : débloquez une incroyable flotte de quatre nouveaux vaisseaux cargo à capacités défensives : Squall (transporteur Tech I polyvalent), Deluge (élégant forceur de blocus Tech II), Torrent (robuste vaisseau de transport lointain Tech II) et Avalanche (le plus grand cargo de la ligne Upwell).

Outil SKINR : pour la première fois en 21 ans d'existence du MMO, il est possible de concevoir ses propres SKINs de vaisseaux pour affirmer sa personnalité. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre pour les artistes ! Equinox ajoute une large palette d'éléments de design et d'options de personnalisation pour égayer les créations. Les SKIN's personnalisés pourront bientôt être échangés ou vendus aux autres Capsuliers contre des PLEX ou des ISK. C'est un tout nouveau pan économique qui s'ouvre pour le MMO, avec son lot de nouvelles carrières associées, des artistes qui créent aux revendeurs spécialisés dans les éléments rares. Partagez vos créations et trouvez l'inspiration en utilisant le hashtag #SKINRShowdown sur les réseaux sociaux.

Projets de Corporation améliorés et Objectifs Quotidiens AIR : les leaders de Corporations peuvent motiver encore davantage leurs membres avec les nouveaux projets améliorés : perte de vaisseau, gain de points de loyauté et sauvetage. Les Objectifs Quotidiens AIR offrent désormais un suivi des récompenses mensuelles ainsi qu'un système de progression en 12 étapes qui rétribue les joueurs les plus investis qui arpentent régulièrement New Eden et réussissent des objectifs.

CCP Games a également annoncé que de plus amples détails sur Solstice. Le prochain événement à durée limitée pour EVE Vanguard, le FPS bac à sable dans l’univers d’EVE actuellement en développement dans le studio londonien de CCP, seront dévoilés dans le courant du mois de juin. Solstice sera accessible gratuitement pour tous les comptes EVE disposant d’un statut Omega. Si vous souhaitez rejoindre l’expérience EVE Vanguard, vous pouvez accéder à l’événement gratuitement en activant votre accès gratuit de sept jours à Omega, le 20 juin ou juste avant