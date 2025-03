Gemini crée des codes et des fichiers audio

Partager Facebook

Gemini, l’agent IA de Google, est désormais doté des nouvelles fonctions « Canvas » et « Audio Overview ». «Canvas» est un espace interactif permettant de rédiger et d’éditer des documents et des codes. «Audio Overview» transforme les fichiers en discussions animées, à la façon d’un podcast.

Google a présenté aujourd’hui les nouvelles fonctionnalités disponibles sur Gemini. L’agent IA devient ainsi un partenaire encore plus performant qui facilite la mise en œuvre des idées.

Créer facilement des textes et des codes de qualité

Canvas, le nouvel espace interactif de Gemini, facilite la création, l’amélioration et le partage de projets. Pour écrire et modifier des documents ou des codes, il suffit de saisir « Canvas » dans l’invitation de commande de Gemini.

Cette fonction ne permet pas seulement de créer et de perfectionner des projets de texte de haute qualité. Elle simplifie notamment la mise en œuvre d’idées de programmation dans des prototypes fonctionnels pour des applications web, des scripts Python, des jeux, des simulations et autres applications interactives. Il est par ailleurs possible de créer du code HTML/React et d’autres prototypes pour des applications web. Si l’on souhaite par exemple créer un formulaire d’inscription par e-mail pour un site web, Gemini génère le code HTML correspondant. L’aperçu montre alors à quoi ressemblera le formulaire dans l’application web et comment il fonctionnera.

Canvas est désormais disponible dans le monde entier pour les abonnés à Gemini et Gemini Advanced dans toutes les langues dans lesquelles l’application Gemini est proposée.

«Audio Overview» donne vie aux fichiers

Audio Overview transforme des documents, des présentations et même des rapports de recherche détaillés en discussions audio intéressantes de type podcast, animés par deux animateurs/-trices IA. En un seul clic, ceux-ci engagent une conversation riche et animée basée sur les fichiers téléchargés, reprenant les supports, établissant des liens entre les thèmes et échangent de manière dynamique en abordant différentes perspectives. Les discussions audio ainsi créées peuvent être partagées, téléchargées et écoutées où que l’on soit.

Audio Overview est lancé dès aujourd’hui en anglais pour les abonnés à Gemini et Gemini Advanced du monde entier. D’autres langues suivront prochainement. Audio Overview est disponible sur Internet et dans l’application Gemini.