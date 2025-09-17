Le chaos infernal s’installe dans Diablo IV dès le 23 septembre 

Cette saison, le chaos s’empare de Sanctuaire avec l’arrivée du redoutable Bartuc, seigneur du chaos. Les joueurs et joueuses devront affronter des hordes infernales remaniées, combattre dans des failles du chaos et maîtriser des avantages du chaos dévastateurs afin de se frayer un chemin dans un monde complètement fou.
- Nouveau boss : Bartuc, l’ancien seigneur de guerre du Sang, revient dans Sanctuaire en tant que seigneur du chaos. Le seigneur de guerre Vizjerei invoque des portails du chaos qui transforment le champ de bataille.
- Les aventuriers et aventurières peuvent choisir de défier Bartuc lors de leurs expéditions dans les hordes infernales en accumulant suffisamment d’éther brûlant. En tuant Bartuc, ils obtiendront les meilleures récompenses, y compris des armures du chaos.
- Hordes infernales revisitées : le mode de jeu à haut niveau basé sur les vagues renaît avec les vagues du chaos, des rencontres de plus en plus intenses qui poussent les aventuriers les plus aguerris dans leurs retranchements. Lors des combats contre le Conseil funeste, un membre est désigné comme porte-parole du Conseil et bénéficie de capacités améliorées.
- Avantages du chaos et armure du chaos : la réputation saisonnière débloque des avantages du chaos spécifiques à chaque classe qui modifient considérablement les configurations. L’armure du chaos apporte une touche originale aux objets uniques, leur permettant de toujours apparaître avec une puissance d’objet maximale et d’être équipés sur des emplacements non traditionnels.
- Failles du chaos : ces portails imprévisibles s’ouvrent à travers les vagues infernales et les donjons du Cauchemar, offrant des récompenses considérables une fois scellés. Les joueurs et joueuses peuvent vaincre de nouveaux monstres du chaos pour obtenir de la réputation saisonnière et de la distorsion infernale, une ressource qui améliore les avantages du chaos.