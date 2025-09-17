Le chaos infernal s’installe dans Diablo IV dès le 23 septembre 

Partager Facebook

Cette saison, le chaos s’empare de Sanctuaire avec l’arrivée du redoutable Bartuc, seigneur du chaos. Les joueurs et joueuses devront affronter des hordes infernales remaniées, combattre dans des failles du chaos et maîtriser des avantages du chaos dévastateurs afin de se frayer un chemin dans un monde complètement fou.