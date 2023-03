GIANTS Software annonce la FarmCon 23

Partager Facebook

La communauté Farming Simulator et les créateurs de contenu se retrouvent cette année encore, en juillet, comme l’a annoncé l’éditeur et développeur GIANTS Software. La FarmCon est l’événement annuel pour les joueurs, moddeurs, influenceurs et développeurs de Farming Simulator. Elle se tient le week-end du 1er et 2 juillet à Lauingen en Allemagne. Les billets sont disponibles dès maintenant.

GIANTS Software fournira aux visiteurs des informations et une présentation approfondie des jeux. L’accent sera mis sur Farming Simulator 22 et Farming Simulator 23, ce dernier a récemment été annoncé sur Nintendo SwitchTM et en version mobile. De plus, un tournoi aura lieu sur place avec la ligue de Farming Simulator.

Cette année, les fans se rendront en pèlerinage agricole dans la ville Bavaroise de Lauingen, ville natale du constructeur allemand DEUTZ-FAHR. L’événement se déroulera à la DEUTZ-FAHR Arena, un lieu emblématique où les visiteurs profiteront de différentes conférences et plus encore.

« Nous remercions nos merveilleux partenaires de DEUTZ-FAHR d’avoir coorganisé notre événement communautaire annuel dans leur immense centre d’accueil où les amateurs de tracteurs du monde entier s’émerveillent déjà de leur ingéniosité » commente Christian Ammann, PDG de GIANTS Software. « Nous sommes impatients de rencontrer nos fans à la FarmCon 23 et de leur offrir la possibilité de cultiver d’anciennes et de nouvelles amitiés au sein de la communauté grandissante Farming Simulator ».

Les billets standards et or sont disponibles dès à présent sur la billetterie Eventbrite . Chaque ticket comprend un sac cadeau avec une sélection de produits dérivés. Si tous les billets sont limités, ceux en or ne sont disponibles qu’en très faible quantité.

Les plus rapides qui arriveront à décrocher un ticket d’or profiteront d’une soirée exclusive avec les développeurs de GIANTS Software et d’un menu d’exception. « Nous voulons offrir à nos fans la possibilité de nous parler non seulement entre les conférences, mais aussi dans un cadre encore plus personnel, tout en dégustant un bon repas. Une opportunité parfaite pour discuter de Farming Simulator et bien plus », déclare Ammann.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation®5 (PS5TM), Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One. Les précommandes pour Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition sont d’ores et déjà disponibles dans les magasins partenaires.