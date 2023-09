Partager Facebook

Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leurs filles de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d’un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu’il a une liaison avec Anne. Elle nie.

Dix ans après « Abus de faiblesse », Catherine Breillat, 75 ans, réussit son retour au cinéma avec ce drame sur le désir impérieux entre une quadragénaire et son beau-fils adolescent. Présenté en compétition au dernier festival de Cannes, le film est porté par une Léa Drucker, prodigieuse dans le rôle de cette bourgeoise transgressive. La tension monte au fur et à mesure que les interdits sont bravés et que la liaison inconvenante est révélée. Le film montre avec intelligence l’irrationnel de la passion amoureuse et la puissance du déni. Le dernier plan reste longtemps imprimé dans la rétine. Le film à voir cette semaine !

L’été dernier

Un film de Catherine Breillat

Avec Léa Drucker, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Samuel Kircher, Serena Hu, Angela Chen

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 104 min.

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 13 septembre 2023