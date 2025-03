GIGABYTE: L’écran gaming MO27U2 4K 240Hz QD-OLED arrive sur le marché

Partager Facebook

GIGABYTE, la plus grande marque d’ordinateurs au monde, annonce que son écran révolutionnaire MO27U2 QD-OLED est maintenant disponible. En tant qu’écran gaming de 27 pouces 4K 240Hz QD-OLED, le MO27U2 offre des images ultra-fluides avec 166 PPI, établissant une nouvelle référence en matière de clarté et de précision pour cette taille populaire. Le MO27U2 est conçu pour redéfinir l’excellence visuelle dans l’industrie des écrans QD-OLED grâce à la technologie de pointe des dalles Tandem OLED, aux caractéristiques tactiques améliorées et à la technologie de film thermique en graphène.

Grâce à la prise en charge G-Sync intégrée et à l’intégration transparente avec les dernières cartes graphiques GeForce RTX™ Série 50 dotées de DLSS4, le MO27U2 offre une expérience de jeu extraordinaire en 4K 240Hz. Son haut niveau de 166 PPI garantit que chaque détail est rendu avec une clarté exceptionnelle, tandis qu’une précision des couleurs avancée est obtenue avec delta E≤2, une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 99 % et une certification Pantone Validated®. En outre, son temps de réponse de 0,03 ms de gris à gris garantit des images très fluides et à faible latence.

Le MO27U2 associe des visuels époustouflants à des fonctions tactiques améliorées pour renforcer la précision du jeu. Le Tactical Switch 2.0 permet de changer de résolution en un clic et de régler sans effort les rapports d’aspect 4:3 et 5:4. L’Ultra Clear réduit le flou de mouvement grâce à l’insertion avancée d’images noires pour les actions à grande vitesse, garantissant des images nettes à chaque instant. Le Black Equalizer 2.0 améliore encore la clarté, aidant les joueurs à conserver une vue toujours claire du champ de bataille. En complément, la fonction VRR Anti-Flicker ajuste précisément la plage VRR (Variable Refresh Rate) pour minimiser le scintillement de l’écran, garantissant ainsi des images fluides et sans déchirement, même dans les scènes dynamiques au rythme rapide.

Le GIGABYTE MO27U2 intègre la technologie de film thermique en graphène et une conception de flux d’air à quatre voies pour garantir des performances stables même en cas d’utilisation prolongée. Associé à l’exclusivité GIGABYTE OLED Care, un système de protection des dallesbasé sur l’IA qui empêche le burn-in, et un système de gestion thermique complet, ce moniteur est conçu pour prolonger la longévité de l’écran tout en offrant une expérience visuelle toujours dynamique.

Conçu pour les joueurs hybrides avancés qui exigent des performances élevées pour les jeux AAA, le streaming, le travail et les tâches créatives légères, le GIGABYTE MO27U2 offre une précision visuelle et des performances inégalées. En outre, la gamme d’écran gaming OLED de GIGABYTE comprend le MO27Q2, conçu pour les joueurs compétitifs, en particulier les amateurs de FPS et de jeux d’action à la recherche de taux de rafraîchissement ultra-rapides, et le MO32U, conçu pour ceux qui recherchent des expériences audiovisuelles immersives avec une qualité d’image supérieure, idéale pour les RPG en monde ouvert et les jeux d’action-aventure.