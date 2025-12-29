Gmail pourrait enfin permettre de changer d’adresse sans perdre son compte

Partager Facebook

Une information repérée sur une page d’assistance de Google laisse entrevoir une évolution majeure du service de messagerie. Les utilisateurs pourraient bientôt modifier leur adresse principale tout en conservant l’ancienne comme alias actif.

Les utilisateurs de Gmail pourraient bientôt bénéficier d’une évolution longtemps jugée hors de portée : la possibilité de modifier leur adresse électronique principale tout en conservant l’ancienne comme alias actif. Une perspective qui marquerait un tournant significatif dans la gestion des identités numériques au sein de l’écosystème de Google.

Vers une transformation attendue de Gmail

Depuis les premières heures du service, à l’époque de sa version bêta, nombreux sont les usagers à avoir exprimé le souhait de pouvoir changer d’adresse sans devoir recréer un compte de toutes pièces. Jusqu’ici, cette demande se heurtait à des contraintes techniques majeures, tant une telle modification semblait intimement liée à l’architecture même des services de Google. Pourtant, un indice récent suggère qu’un assouplissement substantiel serait désormais à l’étude.

Une révélation venue d’Asie

C’est en consultant la version hindi de la page d’assistance officielle que des observateurs attentifs ont repéré une mention pour le moins surprenante : la possibilité de modifier son adresse Gmail tout en conservant l’ancienne en tant qu’alias fonctionnel. En pratique, les messages envoyés à l’ancien identifiant continueraient d’atterrir dans la même boîte de réception. Une avancée qui séduirait particulièrement les utilisateurs désireux d’adopter une adresse plus professionnelle ou de faire évoluer leur présence en ligne sans rompre avec leur réseau existant.

Un fonctionnement encadré

Selon les informations disponibles, cette modification n’affecterait en rien les données associées au compte. Courriels, fichiers stockés, photos, ainsi que les accès aux différents services connectés resteraient parfaitement inchangés. Néanmoins, cette flexibilité s’accompagnerait de restrictions destinées à en limiter l’usage excessif : un délai minimal de douze mois serait imposé entre deux changements, et le nombre total de modifications autorisées serait plafonné à trois sur l’ensemble de la durée de vie du compte. Des garde-fous manifestement conçus pour prévenir les abus tout en offrant une marge de manœuvre accrue aux utilisateurs.

Une généralisation encore incertaine

À ce stade, aucune communication officielle ne permet d’affirmer que cette fonctionnalité sera déployée à l’échelle mondiale. Si l’information émane d’une page d’assistance destinée au public indien, il paraît peu probable que Google réserve durablement une telle nouveauté à un seul marché. Les utilisateurs européens et nord-américains demeurent donc dans l’attente d’une confirmation.

En filigrane, cette évolution potentielle témoigne d’une volonté de simplifier la gestion des identités numériques et de répondre à une demande persistante formulée depuis des années. Reste désormais à savoir si — et surtout quand — cette option deviendra une réalité concrète pour l’ensemble des utilisateurs de Gmail.