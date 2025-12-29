iPhone pliable : la fuite qui met Apple à l’épreuve

Partager Facebook

Format livre, écran de près de huit pouces et finesse record : les révélations de Jon Prosser esquissent le portrait d’un appareil ambitieux. Reste à savoir si ce futur modèle saura convaincre au-delà de l’effet d’annonce.

Au sein de Apple, certains noms circulent avec une régularité peu enviable. Le journaliste Mark Gurman, plume influente de Bloomberg, n’a jamais cessé de lever le voile sur les plans de Cupertino, tandis que l’analyste Ming-Chi Kuo alimente régulièrement l’actualité par ses observations minutieuses de la chaîne d’approvisionnement asiatique. Mais un autre acteur concentre aujourd’hui l’essentiel de l’agacement d’Apple : le vidéaste Jon Prosser, devenu en quelques années l’ennemi public numéro un du secret industriel californien.

Poursuivi en justice depuis le mois de juillet pour avoir dévoilé prématurément des éléments liés à iOS 26 et à l’interface Liquid Glass, Jon Prosser ne semble guère disposé à lever le pied. Bien au contraire. À coups de rendus 3D particulièrement soignés, le YouTuber continue d’exposer au grand jour des produits encore absents des rayons. Le 24 décembre, il a ainsi offert ce qui s’apparente à un « cadeau de Noël » anticipé : une vidéo présentant ce qu’il affirme être le futur iPhone pliable, déployé dans un format livre, alors même que son lancement ne serait attendu qu’à l’automne prochain.

Selon Prosser, cet iPhone pliable serait dévoilé aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Il serait doté d’un écran externe de 5,5 pouces intégrant une caméra logée dans une perforation centrale. Une fois ouvert, l’appareil proposerait une dalle interne de 7,8 pouces, elle aussi percée, avec un module photo discrètement placé dans l’angle supérieur gauche. Les rendus diffusés mettent en scène un double capteur arrière aligné sur un plateau oblong, évoquant celui de l’iPhone Air, tandis qu’un flash LED serait positionné sur la tranche opposée.

Le vidéaste avance également une épaisseur de 9 millimètres une fois le terminal refermé, ce qui suggère des demi-coques avoisinant chacune les 4,5 millimètres. Une finesse remarquable, inférieure encore à celle de l’iPhone Air, pourtant déjà considéré comme un tour de force en matière de miniaturisation. Ces dimensions corroborent plusieurs indiscrétions antérieures, bien qu’elles entrent en contradiction avec une fuite plus récente évoquant un écran externe légèrement plus petit, aux alentours de 5,25 pouces, soit en deçà même de celui de l’iPhone 13 mini.

Visuellement, l’iPhone pliable tel que décrit par Prosser adopterait un format plus large que haut, aussi bien fermé qu’ouvert. Comparé au Google Pixel Fold de première génération, le futur modèle d’Apple afficherait une parenté troublante, abstraction faite de bordures plus épaisses. La disposition des caméras perforées coïnciderait même presque parfaitement entre les deux appareils.

D’autres sources avancent toutefois une hypothèse différente : l’intégration d’une caméra invisible sous l’écran sur la dalle pliable, afin d’offrir une surface d’affichage totalement continue. Reste à savoir si Apple maîtrise suffisamment cette technologie pour la proposer à grande échelle sans compromis sur la qualité d’image.

Une autre interrogation majeure persiste : celle de la visibilité du pli central. Plusieurs rapports antérieurs laissaient entendre que Cupertino était parvenu à gommer ce défaut inhérent aux écrans pliables. Or, la dernière fuite remet cette affirmation en question. Un pli perceptible pourrait constituer un frein important pour une clientèle habituée aux écrans parfaitement lisses et homogènes des iPhone traditionnels.

Si un iPhone pliable devait voir le jour l’an prochain, l’annonce provoquerait à n’en pas douter un emballement médiatique considérable. Le véritable enjeu se situerait cependant ailleurs : dans l’adhésion du public. L’exemple récent de l’iPhone Air est à cet égard éclairant. Malgré une prouesse technologique indéniable et une finesse extrême censée préfigurer de futurs produits comme des lunettes connectées, l’appareil aurait rencontré un échec commercial notable. Les ventes décevantes pourraient même compromettre l’arrivée d’un successeur.

Les consommateurs ont en effet largement privilégié les iPhone 17 et 17 Pro, jugés plus polyvalents, au détriment de ce modèle ultra-fin aux concessions marquées, notamment en matière de photographie et d’autonomie. La question se pose donc avec acuité : le public sera-t-il prêt à investir plus de 2 000 dollars dans un iPhone pliable, aussi spectaculaire soit-il ?

Parier contre l’iPhone a souvent été une erreur par le passé. Pourtant, les déclinaisons mini, Plus et désormais Air n’ont jamais atteint les volumes espérés. Cette fuite très médiatisée pourrait ainsi transformer l’attente autour de l’iPhone pliable en un test grandeur nature pour Apple, bien avant la moindre annonce officielle.