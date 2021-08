KONAMI confirme sa participation à la gamescom 2021 avec eFootball et Yu-Gi-Oh! Master Duel

Partager Facebook

Konami Digital Entertainment, B.V. confirme sa participation à la gamescom 2021, le plus grand événement mondial consacré à l’actualité PC et aux jeux vidéo, qui se tiendra cette année en ligne.

En tant que partenaire de la gamescom, KONAMI fera de nouvelles annonces et présentera du contenu pour eFootball™, la plateforme de simulation de football free-to-play récemment dévoilée, et Yu-Gi-Oh! Master Duel, le jeu vidéo basé sur les cartes Yu-Gi-Oh! le plus complet à ce jour.

La gamescom est le plus grand événement au monde lié à l’actualité PC et aux jeux vidéo, ainsi que la plus grande plateforme commerciale d’Europe pour l’industrie des jeux. La gamescom 2021 se tiendra exclusivement en format numérique du mercredi 25 août au vendredi 27 août 2021. Les événements à Cologne n’auront pas lieu cette année. La gamescom est organisée conjointement par Koelnmesse et game – l’association allemande de l’industrie des jeux.

Pour suivre l’actualité de la franchise eFootball™ et pour plus d’informations, rendez-vous sur :

Pour suivre l’actualité des produits et événements du JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! et des jeux vidéo Yu-Gi-Oh!, rendez-vous sur :