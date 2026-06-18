Google Home : Gemini débarque dans votre salon avec une nouvelle enceinte connectée dopée à l’IA

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Google lance officiellement sa nouvelle enceinte intelligente conçue pour exploiter tout le potentiel de Gemini for Home. Contrôle vocal avancé, automatisation de la maison connectée et fonctionnalités premium sont au programme de ce nouvel appareil.

Présentée en grande pompe lors de la conférence Google du 1er octobre dernier aux côtés de Gemini for Home, la nouvelle génération d’enceinte connectée signée Google s’apprête enfin à faire son entrée dans les foyers. Après près de huit mois d’attente entre son annonce officielle et sa commercialisation, la firme de Mountain View ouvre désormais les précommandes de son nouveau hub domestique intelligent, baptisé tout simplement Google Home.

Si les réservations sont accessibles dès aujourd’hui, les premières livraisons ainsi que l’arrivée du produit dans les enseignes spécialisées n’interviendront qu’à partir du 25 juin. Une étape importante pour Google, qui entend accélérer sa stratégie dans l’univers de la maison connectée grâce à une intégration poussée de l’intelligence artificielle générative.

Gemini for Home au cœur de l’expérience domotique

L’arrivée de cette nouvelle enceinte marque également le véritable lancement de Gemini for Home, la plateforme d’intelligence artificielle qui succède progressivement à Google Assistant au sein de l’écosystème domestique de la marque.

Certes, plusieurs appareils existants, notamment les Google Nest Mini et Google Nest Audio, bénéficient déjà d’une compatibilité avec cette nouvelle IA conversationnelle. Toutefois, Google a conçu cette enceinte pour exploiter pleinement les capacités de son nouveau moteur intelligent et offrir une expérience plus fluide, plus contextuelle et davantage orientée vers l’automatisation du quotidien.

L’objectif affiché est clair : transformer l’enceinte connectée en véritable assistant personnel capable de comprendre les habitudes des utilisateurs, de piloter les équipements domotiques et d’interagir naturellement grâce aux progrès de l’intelligence artificielle.

Un format compact qui mise sur l’efficacité

Malgré des dimensions particulièrement contenues, avec seulement 8,7 centimètres de hauteur pour 10,7 centimètres de diamètre, la nouvelle Google Home embarque un ensemble technologique relativement ambitieux.

Avec un poids plume d’environ 65 grammes, l’appareil se rapproche davantage du format compact du Nest Mini que des enceintes premium du marché. Cette compacité implique néanmoins certains compromis sur le plan acoustique.

Google a ainsi fait le choix d’intégrer un unique haut-parleur multidirectionnel de 58 millimètres, abandonnant la traditionnelle configuration associant tweeter et woofer. Une architecture sonore qui ne rivalisera évidemment pas avec les enceintes audiophiles les plus exigeantes, mais qui devrait largement suffire pour la diffusion de contenus vocaux, la restitution de podcasts ou les interactions quotidiennes avec l’assistant intelligent.

Trois microphones longue portée pour une meilleure compréhension

Pour garantir une interaction naturelle avec l’utilisateur, la nouvelle enceinte Google Home s’appuie sur un système de trois microphones longue portée capables de capter les commandes vocales à une distance comprise entre deux et six mètres.

Google met également l’accent sur la protection de la vie privée. Un interrupteur physique permet de désactiver instantanément l’écoute des microphones, offrant ainsi un contrôle direct aux utilisateurs soucieux de préserver leur confidentialité.

Côté connectivité, l’appareil adopte des standards modernes avec la prise en charge du Wi-Fi 6 sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, garantissant une connexion stable aux services cloud de Google. La compatibilité Bluetooth 4.1 est également de la partie afin de faciliter l’association avec d’autres appareils connectés.

Un tarif plus élevé qui s’explique par l’intelligence artificielle

Si les autres produits dévoilés lors de la présentation d’octobre, notamment les nouvelles caméras intelligentes et la sonnette connectée, restent encore entourés de mystère concernant leur prix et leur date de lancement, Google a déjà confirmé le positionnement tarifaire de sa nouvelle enceinte.

La Google Home sera commercialisée au prix de CHF 99.-.

Un montant qui peut surprendre lorsqu’on le compare au tarif de lancement du Nest Mini, proposé à l’époque à près de la moitié de ce prix. Toutefois, cette hausse s’explique en grande partie par l’intégration des nouveaux services basés sur l’intelligence artificielle.

Google inclut en effet six mois d’abonnement à Google Home Premium, une formule dont la valeur totale atteint CHF 60.-, soit CHF 10 par mois par la suite. Cette offre permet d’accéder à des fonctionnalités avancées de Gemini for Home, notamment des capacités conversationnelles enrichies, des automatisations intelligentes plus poussées ainsi qu’une personnalisation accrue des interactions.

Google Home Premium : l’IA avancée devient un service payant

Si la version standard de Gemini for Home demeure accessible gratuitement, Google confirme que certaines fonctions avancées seront réservées aux abonnés Premium.

Cette stratégie reflète une tendance désormais largement adoptée par les géants technologiques : proposer une intelligence artificielle de base gratuite tout en monétisant les fonctionnalités les plus sophistiquées via des abonnements mensuels.

Avec cette nouvelle Google Home, le groupe californien ne commercialise donc pas uniquement une enceinte connectée. Il pose également les fondations d’un écosystème domotique centré sur l’intelligence artificielle, destiné à devenir l’un des piliers de la maison connectée de demain.

Face à Amazon Alexa, Apple HomePod et aux nombreuses solutions concurrentes, Google joue désormais la carte de Gemini pour tenter de redéfinir l’expérience de l’assistant vocal intelligent et renforcer sa présence dans l’univers du Smart Home.